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屏東慈天宮歸來媽做公益 捐500盞平安燈募50萬元助創世

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東歸來慈天宮第三年捐出500盞燈位，民眾認助1000元支持植物人服務，即可為親人點一盞平安燈。記者劉星君／攝影
屏東歸來慈天宮第三年捐出500盞燈位，民眾認助1000元支持植物人服務，即可為親人點一盞平安燈。記者劉星君／攝影

「啊～歸來 點一盞廳下的火 啊～輕輕唱一首歌 送給離家的朋友添燒暖」，屏東客語歌手彭佳霓與胞姐金曲歌后彭佳慧的合唱歌曲「歸來」，彭佳霓今現身屏東歸來慈天宮，一同關懷創世屏東院植物人，號召大家點燈做公益。

62歲戴女士在民國91年因車禍成植物人，女兒一肩扛起照顧重責，長期下來，耗盡積蓄仍不敷使用，戴女士在110年入住創世屏東院，減輕經濟壓力。防疫期間，安養院未開放探視，母女倆3年無法相聚，疫情趨緩，女兒今天終於可帶著身為虔誠媽祖信徒的媽媽到慈天宮參拜。

歸來慈天宮長年熱心公益，秉持媽祖悲天憫人之心，第三年捐出500盞燈位，民眾認助1000元支持植物人服務，即可為親人點一盞平安燈。

歸來慈天宮主委、縣議員蔣家煌說，創世屏東院在歸來落地生根，讓植物人獲良好的照顧，身為歸來當地守護廟宇，責無旁貸的幫助創世，歡迎鄉親朋友一起響應。

彭佳霓說，第一次到訪植物人安養院，用歌聲撫慰植物人及其家屬，良善的事需要更多人加入，邀請大家為自己及家人點燈祈福，也把愛分享給植物人家庭。

創世屏東院安養56名植物人，尿布、看護墊等衛材需求量大，推出「慈兔植愛 祈福點燈」，預計募集5萬片尿布，凡認助1000元支持100片尿布，就可在歸來慈天宮點亮一盞「平安燈」，亦可每月300元定期定額捐助植物人尿布，讓愛細水長流。愛心專線（08）721-0038分機1209郭先生。

客語歌手彭佳霓（左三）今與美和新故鄉、慈恩客家樂舞團的團員們一起合唱「歸來」，號召大家一起做公益。記者劉星君／攝影
客語歌手彭佳霓（左三）今與美和新故鄉、慈恩客家樂舞團的團員們一起合唱「歸來」，號召大家一起做公益。記者劉星君／攝影
屏東歸來慈天宮第三年捐出500盞燈位，民眾認助1000元支持植物人服務，即可為親人點一盞平安燈，客家歌手彭佳霓（左二）今到慈天宮參拜，一起做公益。記者劉星君／攝影
屏東歸來慈天宮第三年捐出500盞燈位，民眾認助1000元支持植物人服務，即可為親人點一盞平安燈，客家歌手彭佳霓（左二）今到慈天宮參拜，一起做公益。記者劉星君／攝影

植物人 屏東 媽祖

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