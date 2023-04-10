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高雄內門世紀辦桌風光落幕 新娘是美女護理師
高雄內門區昨天總舖師阿隆師娶媳婦，風光世紀婚禮澎湃辦桌終於順利落幕，據悉，每桌2萬5千元，席開200桌，豐盛佳餚屌打北部飯店宴席，還大手筆請來表演團體演出，可說是內門區有史以來最盛大的一場流水宴席，據悉，新娘子是一名執業中的美女護理師，與新郎阿翔師交往一年步入禮堂。
內門是總舖師的家鄉，在地老牌知名的阿隆師與現年才31歲阿翔師湯貴翔，父子聯手近年打響內門總舖師在全台的知名度，據了解，湯貴翔從台北學習餐飲技術後，返鄉8年與父親一同經營辦桌生意，一開始從路邊攤做起，之後阿翔師將產業版圖轉型蓋工廠，量販生產年菜等冷凍桌菜，在電商平台上打響知名度，不僅提供大量工作機會，讓內門青年能共同留在家鄉打拚。
據了解，女方是嘉義望族出身，目前父親是警察，母親是老師，屬公務員家庭，皮膚白皙外表溫柔的新娘子，目前還是一名執業的美女護理師，兩人初次相識是在一場朋友的聚會上碰面，正好當天是情人節，二人一聊才發現，不僅同樣是天秤座，巧合的是同月同日生，而且都同樣家中排行老二，閒聊之下拉進彼此距離，並進一步交往，一年後開花結果步入禮堂。
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