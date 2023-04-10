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ATM今起領取「普發6000元」 屏警動員近千警力維安
全民普發現金今起開放ATM領現，領取時間至10月31日止，還未領到錢的民眾拿著個人證件前往指定機台操作，屏東警方為防範不法情事，動員900多人次警力，於歹徒作案高風險地點、時段部署維安，協助民眾領取秩序及安全維護。
全民發放現金6000元於今開始能在15家金融機構ATM機台領取，辨別貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的機台，輸入持卡人身分證字號或居留證統一證號、健保卡號即可領取。
屏東各警分局針對轄區內金融機構及超商ATM等領取處所，評估易成為歹徒作案的目標及高風險時段，今起一連3天於上午8點至晚上6點，動員警力合計954人次，於45處重點處所派遣固定崗守望，並至其他金融機構、超商ATM每班巡邏簽巡1次，協助民眾領取秩序及安全維護。
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