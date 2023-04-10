ATM今起領取「普發6000元」 屏警動員近千警力維安

全民普發現金今起開放ATM領現，領取時間至10月31日止，還未領到錢的民眾拿著個人證件前往指定機台操作，屏東警方為防範不法情事，動員900多人次警力，於歹徒作案高風險地點、時段部署維安，協助民眾領取秩序及安全維護。

全民發放現金6000元於今開始能在15家金融機構ATM機台領取，辨別貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的機台，輸入持卡人身分證字號或居留證統一證號、健保卡號即可領取。