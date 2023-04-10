台北市民跨海捐贈救護車 將奔馳澎湖七美服勤
台北市民謝姓民眾今天跨海捐贈一部價值260萬元救護車給澎湖縣消防局，縣長陳光復親自代表受贈，並回贈感謝狀，感謝善心義行，將配置於澎湖七美離島服勤，提升緊急救護品質。
來自台北市的謝姓民眾經營事業有成，秉持「取之社會，用之社會」理念，今天捐贈救護車給澎湖縣消防局。
他表示，澎湖縣民風純樸，是個宜居的好地方，但因為2、3級離島散布，交通環境較為不便，緊急醫療救護資源相對缺乏，其中七美鄉為澎湖群島第5大島，人口數近4000人，為因應緊急醫療後送需求，特別捐贈救護車給七美鄉。
陳光復今天在消防局親自受贈救護車，感謝謝姓民眾嘉惠緊急救護工作，並回贈感謝狀，以表彰其善心義舉。
澎湖縣消防局表示，澎湖近年積極爭取民間企業及善心人士奧援，汰換老舊車輛、裝備，以全面提升救災救護效能，今年已受理捐贈一般型救護車4輛、小型幫浦消防車1輛、自動心肺復甦機2台、12導程心電圖機2具、消防衣帽鞋12套及救命器30具，總價值近新台幣1600萬元。
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