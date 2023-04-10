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無法陪最後！高雄癌末媽含淚待送11貓2狗 嘆無法陪到最後

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
虎斑貓咪似乎知道自己將被認養，都不大願意離開籠子。記者古和純／攝影
虎斑貓咪似乎知道自己將被認養，都不大願意離開籠子。記者古和純／攝影

兒童節本該是開心的日子，但當天臉書上有則傷心的故事，高雄燕巢40歲謝姓愛媽Erica今年大年初二才得知自己罹患大腸癌第四期，雖開刀將主要惡性腫瘤移除，但仍有多個小腫瘤留在體內，由於她正接受化療連久站都顯困難，只好含淚貼文，要為救援安置多年的毛小孩，找到真心愛牠們的新家。

看著圓滾滾心愛的貓咪要一一送養，Erica百感交集，她說中途照顧流浪貓已有18年之久，最高紀錄一次收養32隻貓在身邊，過去經濟環境好，光飼料費可花上2萬元，而她自己省吃儉用，每月吃飯前僅花3千元，但因犬貓氣味或聲音，引起某些民眾反感，而市區要有合適的環境飼養，並不容易，Erica索性換工作搬到鄉下，盡可能省下額外支出，住進簡陋邊角的樓房。

「不忍心看著牠們在街上流浪！」挨著虛弱的身體Erica表示，只是盡自己所能為牠們付出，讓不少原本受傷畏懼人的貓咪轉變成親人而溫馴。而目前留在她身邊的貓咪，待最久有15年，其他有些沒人認養，或遭二度遺棄的貓咪，喜愛動物的Erica說，這些年除了貓咪，她還養過民間習俗放血帶走厄運的開光雞、因病毒感染背飼主遺棄的鸚鵡、懷孕被遺棄的倉鼠、輸掉比賽的鴿子等，她都養到這些小動物生命終了才放手。

Erica忍著痛楚說，就怕自己時日不多，在有生之年，她盼能分別找到願意愛這群毛小孩的幸福家庭；她懊惱地說，為了每天有體力花上三小時整理這群毛小孩，她一直保持運動習慣，就連一手扛起家中兩隻比特犬都不是難事，沒想到，自去年10月起出現腹痛現象，求醫問診皆無法對症下藥，直到今年大年初二痛到請來救護車入院，才開始進行癌末治療，Erica說，如要再經歷開刀化療的過程，她沒有勇氣再去面對了。

當記者訪問同時，正好有對夫妻帶著女兒從嘉義來認養貓咪，他們表示，透過臉書知曉Erica故事後，同情之餘更願意伸出援手照顧她的貓咪，Erica指出，如情侶間若離異，毛小孩認養後常慘遭遺棄，而學生族群經濟不穩定，也會影響毛小孩的生活環境，她慎選認養族群多以家庭為主，也能讓孩童從小培養愛護小動物的觀念。

「我不想再人面前表現軟弱。」Erica不禁哽咽的說，看著陪伴多年心愛的貓咪一個個離開，只能轉頭把淚水往肚裡吞，她說沒有透過募款募資的方式來照顧，一直以來就以自己能力所及去付出，因為是真心自己愛這群毛小孩，所以心甘情願省下積蓄默默付出，但如今她無奈沒能陪伴毛小孩到最後，甚至難過自己的愛就只能給出這麼多了。

從本月4日臉書公告後，Erica家中24隻貓咪，目前已有6隻被人認養，另有7隻由認養人預訂，尚有11隻貓咪等待新家庭；不過，最讓Erica憂心的是，家中還有兩隻從嬰兒大小養起的比特犬，礙於近年法規限制，僅能由飼養過比特犬的飼主來認養，否則無法作晶片轉移，她笑稱，家中兩隻比特犬都自以為是馬爾濟斯犬，喜歡挨近人腳邊甚至想跨坐到人腿上，乖巧好動的模樣相當討喜，所以更讓Erica不捨，若未來牠們必須住進狗園與眾多犬隻共同生活，恐怕難以適應高壓環境。

雖然經濟拮据，Erica還是買了跳台等貓咪玩具，讓牠們有玩耍空間。記者古和純／攝影
雖然經濟拮据，Erica還是買了跳台等貓咪玩具，讓牠們有玩耍空間。記者古和純／攝影
最讓Erica憂心的是兩隻疼愛的比特犬，不知牠們未來該何去何從。記者古和純／攝影
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小朋友先用零食與欲認養的白色虎斑貓「高個兒」培養感情。記者古和純／攝影
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Erica把少數與其他貓咪相處不大好的貓咪，分開照顧，多半貓咪都在非籠子的環境中自由走動。記者古和純／攝影
Erica把少數與其他貓咪相處不大好的貓咪，分開照顧，多半貓咪都在非籠子的環境中自由走動。記者古和純／攝影
昨天白色虎斑貓「高個兒」已由家庭認養。記者古和純／攝影
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貓咪 認養 毛小孩

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