高雄市區通勤月票399元方案 4月27日正式上線

高雄市區399通勤月票確定4月27日上路！高雄市交通局宣布，399通勤月票方案將在本月27日上架到MeNGo APP，已是MeNGo會員的民眾，可直接購買方案，新會員則可自4月18日起，先到MeNGo APP註冊並綁定。

交通局統計，目前使用MeNGo卡月票方案的民眾近2萬人，399月票上路後，估計可再增加3到5萬位使用者，享受大眾運輸系統的便利性。

配合行政院「促進公共運輸使用方案」，MeNGo月票售價從1250元降價為399元，平均每天僅花費13元，可享無限次使用高雄市境內捷運、公車、輕軌、渡輪及公共自行車前30分鐘免費等。

尤其在公車部分，包含里程計費公路客運及快線也將納入，以公路客運移撥路線為例，單趟車資60元，旗美國道快捷單程就要70元，月票方案可大幅降低旗美9區及北高雄民眾通勤負擔。7月還將加入台鐵市區站點，鼓勵民眾多使用公共運輸。

家住岡山的張小姐，每天搭乘捷運到南高雄上班，原本就長期購買月票通勤，她說，399月票方案對於中長程通勤、通學族相當划算，可省下不少交通費，不過因為原本1250票價跟399方案有段差距，許多人才剛購買新月票，4月底上路後原卡若還沒到期，如何退還剩餘票價，希望交通局有妥善公平的處理方式。

交通局表示，民眾使用399月票方案，分為MeNGo實體卡與QR虛擬卡兩種，實體卡可到高雄捷運各站點及旗山轉運站，以100元購買，註冊APP綁定後，再到各站點開卡；也可以採用線上QR虛擬卡即買即用，到市區公車及其他公共運輸系統設置的QR驗票機，以手機掃碼即可搭乘，避免卡片遺失困擾。

交通局表示，使用MeNGo月票QR虛擬卡的民眾約占5成，民眾僅需下載MeNGo APP加入會員，輸入身份資料與照片，即可線上購買方案，並省下100元購買實體卡費用。持有數位學生證的學生，則可使用原有學生證綁卡。

至於新月票方案上路後，如何退還先前月票票價，交通局說，系統會自動計算殘餘票價，民眾可決定直接退費購買新卡，或再續一個月月票。

交通局表示，高雄市區通勤月票方案懶人包、MeNGo會員申請與購票資訊，請關注交通局官網（https://www.tbkc.gov.tw/）、MeNGo官網（https://men-go.tw/#/）及FB臉書粉絲團「高雄市政府交通局-轉動高雄青春夢」。