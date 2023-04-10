高雄眷村以住代護3.0版將釋出44戶 22日開放看屋

高雄市率全台之先的眷村「以住代護」計畫邁入第10年，這次鳳山黃埔及左營建業新村共將釋出44戶眷舍，邀餐飲、旅宿及文創相關產業進駐創業，簡章今起在「以住代護」官網公告，4月22日陸續開放看，5月底收件，名額有限。為鼓勵創業，前半年租金給8折優惠。

高市眷村保留區面積全台居冠，更推出獨有的眷村進駐計畫，10年來超過220戶用各自的方法創新眷村空間，今年更進階為以住代護「青創HOUSE」計畫，邀青年進駐創業。

文化局表示，現任文化部長2014年擔任高市文化局長時，以「因住而生、因住而活」的理念開啟高雄眷村活化篇章，從全民修屋、眷村民宿，至2021年起結合市長陳其邁青年政策推出「青創HOUSE」，讓高雄眷村不斷注入新意，變身成民宿、藝術創作、共創辦公室、老屋修繕展示館、餐廳、園藝種植空間、手作教室等。

文化局長王文翠說，今年「青創HOUSE」計畫，黃埔新村釋出21戶、建業新村釋出23戶。兩地眷村分別位在鳳山與左營蛋黃區，交通、區位好，又保存良好文化景觀，釋出的眷舍包括已完成基礎修繕的眷舍及即將到期的眷村民宿，須收取租金，進駐期為5年，並限點交後6個月完成開業，為鼓勵創業，前半年租金給8折優惠。

文化局表示，2023「以住代護3.0:青創HOUSE」計畫申請對象為20歲以上國民且有行為能力的自然人，或依我國公司法成立的公司或其他依法申請設立之行號商家。進駐類型為餐飲、旅宿及文創相關產業。申請人須提出進駐營運計畫，同一申請人或單位(含共同經營者)，提案1戶為限，不得重複投件。