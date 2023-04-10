屏東琉球漁民自捕自運 東琉線客貨分流明確

綠島漁民近日因台東客輪業者以航港局「客貨分流」規定擬停載漁獲，擔憂生計受衝擊發動抗爭，拉起白布條籲中央重視儘速提出配套；東琉線業者表示，小琉球漁貨主要由漁民自行載運，客輪提供民眾、店家少量寄送服務，若另有大量、大型物件需求，可尋專門貨運公司。

往返東港、小琉球的客輪業者表示，目前總計有3間航運業者提供載運少量貨物服務，以輸送民生物資為主，每件視其體型、重量收取30元至100元不等費用，如遇假期出遊、特殊節日等載運高峰期會加開班次，一切依循航港局規制辦理，若民眾有寄送多量、大型物件需求，縣內也有專門貨運公司可提供相關服務。

交通部航港局指出，東琉線在客貨分流上有明確規範，起初造船階段就會登載註記，營運時也要求業者載貨量不得超出限制範圍，載運總重不能低於法定吃水線，另小琉球和綠島因與本島距離不同，前者相距約8.9浬，漁民多半會直接到東港卸貨，後者則距20浬左右會直接回綠島再另運至台東販賣，兩地各有其特殊性。

前年5月縣府擬於小琉球白沙漁港交通碼頭設置浮動碼頭，在地漁民憂心停泊範圍受壓迫，以「封港」癱瘓交通表達不滿，歷經多次協商，以增建漁港突堤方式擴增船位，取得地方共識後落幕。

交旅處長黃國維指出，港口使用畫分在漁港法第4條訂定後，依照用途不同由相關單位管理，停泊狀況也有明確規範，分區使用須經申請、公告、與民溝通後才訂定，如遇漁船季節性返航或是地方特殊節慶時，在地漁民和航運業者之間也會彼此協調停靠方式。