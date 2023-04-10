屏東北玄宮蘭花展4月15到23日登場 推動蘭花生活化

每年農曆三月初三是玄天上帝生日，屏東縣九如鄉北玄宮今年第26年玄天上帝生日舉辦蘭花展，由玄天上帝擔任主審，擲筊選出全場總冠軍，蘭花展總召集人、九如農會總幹事龔泰文說，北玄宮有三處秘境花園，栽培各種蘭花，共1萬多盆、7千多種，每年蘭花展推動蘭花生活化，看見蘭花的多變樣貌。

龔泰文說，北玄宮從早期在路邊舉辦蘭花展，到現今在北玄宮後方辦蘭花展，北玄宮也有培育三處蘭花的秘境，穩定蘭花比賽品質，讓蘭花不受天候或人為操作影響。三處蘭花秘境培育的蘭花，用於為玄天上帝、天上聖母與福德正神祝壽使用，較少販售，僅少部分販售換取管理費用，多用在一年兩次活動，北玄宮蘭花節、小青蛙回娘家。

走進秘境蘭花園，看見各個蘭花品種，龔泰文說，今年以嘉德利亞蘭為主，嘉德利亞蘭的花色鮮豔多變，今年以粉紅色為主，結合櫻花季，嘉德利亞蘭還可以聞到香味，又稱為「香花」。

龔泰文說，除嘉德利亞蘭外，還有仙履蘭，他要打破外界對仙履蘭昂貴刻板印象，今年推出30盆，一盆可以開五到六朵，且花期長。每年舉辦蘭花節，讓大眾知道蘭花除了專業化，也更可以生活化，推入家庭，蘭花香氣帶給大眾美化心靈。