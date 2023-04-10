高雄車站邁向最後一哩路 民代盯表參道計畫、商圈轉型進度

占地9.8公頃高雄車站站區整體工程邁向最後一哩路，近日高雄車站後半部天棚開始施工，地方憂車站興建和營運若各自為政，對車站周邊城市再生及商圈發展不利，市議員要求表參道計畫、商圈轉型及交通動線等，市府都該提早作業，能快就不該拖。

根據交通部鐵道局規畫進度，高雄車站商業、旅館兩棟鋼構大樓預計2024年1月完工，同年由台鐵局招商、2025年4月啟用。高雄車站商業大樓和旅館大樓將由天棚連接，旅客可在半開放式天棚駐足、停留，俯瞰有80年歷史的歷史建築舊高雄驛站。

近日高雄車站後半部天棚正在施工，工程進入最後階段，究竟「高雄新車站何時可全部完工」成為地方討論話題。車站建物由鐵道局辦理興建，蓋好後移交給台鐵局才能做招商，市府規畫高雄車站周邊啟動「表參道計畫」，目前尚未看到明確細部規畫或進度，地方憂車站興建和營運各自為政，對車站周邊城市再生、商圈發展無法發揮相輔相成效果。

市議員黃香菽說，市長陳其邁上任後以高雄車站為核心，提出「表參道計畫」，如今高雄車站站區工程進入最後一哩路，計畫中提到的人行道造街、招商等規畫還處於紙上談兵階段，議員質詢時，市府官員常以「車站還在蓋」回應，她每天經過車站，看到站體外觀幾乎完成，建議市府相關建設可以同步啟動了，她也會將表參道計畫列為下一會期質詢重點。

黃香菽說，表參道計畫中的一豎六橫造街、商圈轉型及交通動線等，市府都可提早作業，等高雄車站工程完工，才能有最好配套。她觀察，現階段不管外地觀光客或市民要搭車，常搞不清楚相關人行及接送動線；喊了許久的商圈轉型，也尚未進行整體串連，與其舉辦短期性活動，更別忽略如何在車站完工後串接商圈，建立長期經營規畫，才是市府應盡快思考的。

高雄市交通局副局長劉建邦說，針對高雄車站完工後與市區交通系統對接，交通局上周曾拜訪台鐵局，除再次確認相關施工期程，也提出希望國道客運及市區公車轉運站能提早辦理招標作業，在車站完工後盡速上線啟用。據了解，車站商業及旅運大樓的招商時程，台鐵局也正評估中。

交通局表示，市府跨局處推動表參道計畫，在交通部分，高雄車站前環抱型門戶道路站東路、站西路，站東路已完成永久路型工程，站西路預定今年7月完工；至於中山路、博愛路人行道整建更新工程已陸續完成，提供民眾更舒適的人行環境。

「步行環境必須夠友善，要從使用者角度出發！」成功大學交通管理科學系主任鄭永祥建議，車站內外步行空間要能吸引停留，讓車站不只是穿越的節點，也是城市亮點，高雄車站充滿歷史價值的舊站體被保留，有共同記憶的車站是資產，因為「穿著衣服改衣服」車站周邊工程耗時已久，造成許多商機流失，甚至周邊商圈沒落，主管機關要思考高雄車站定位及優劣勢，車站計畫涉及多個單位，要能整合各介面，把招商條件做好，理解潛在投資者需求，不妨參酌國外車站經驗，找到更多適合高雄車站的發展可能性。