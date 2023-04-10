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鼓勵團客那瑪夏賞螢 高市府補助最高7000元

中央社／ 高雄10日電
高雄那瑪夏夜之精靈螢火蟲，正值爆發期。 圖／高市觀光局提供
高雄那瑪夏夜之精靈螢火蟲，正值爆發期。 圖／高市觀光局提供

為推廣那瑪夏賞螢季活動，鼓勵團體旅遊，高市觀光局今天表示，即日起至4月30日，旅行社送客至高雄參加那瑪夏賞螢季，並住宿高雄一夜，平日補助7000元、假日補助6000元。

高雄市觀光局推出的「踏尋甲仙、那瑪夏山城秘境」系列小旅行，自3月29日開放報名，12梯次旋即額滿，4月8日首發「螢河秘境傳說」小旅行，停靠甲仙，品嘗芋粿、芋冰點心，接著前往那瑪夏區體驗採摘龍鬚菜、賞螢等活動。

觀光局長高閔琳表示，在市府及區公所聯合宣傳下，成功帶來大量人潮，光8日就湧入超過5000名賞螢遊客，為當地帶來可觀觀光效益。

觀光局今天新聞稿指出，為進一步獎勵團體旅遊至那瑪夏賞螢，即日起至4月30日止，旅行社送客至高雄參加那瑪夏賞螢季，並住宿高雄一夜，平日補助可達新台幣7000元，假日補助6000元，但名額有限，需盡快申請。

此外，針對自由行民眾，觀光局也加碼推出「DaMaNan-達瑪南」限量螢火蟲紀念公仔，民眾即日起至5月31日，於東高雄9區的商圈及商家消費滿200元，於高雄旅遊網登錄消費發票或收據，就有機會抽中限量螢火蟲公仔一隻。

東高雄9區包含旗山、美濃、內門、杉林、甲仙、那瑪夏、六龜、桃源、茂林，有「高雄後花園」之稱，除有美麗自然景觀，還有豐富文化底蘊及美食。

那瑪夏 賞螢 觀光局 高雄市

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