快訊

2019年播三市長合體出現「鳳凰雲」挨罰40萬 中天打官司抗罰勝訴

世紀流水席！高雄總鋪師辦200桌「超豪華菜色圖輯曝光」一桌要價2萬以上

文化部忽拍板國漫館 延宕迷航5年後為何2個月快速定案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恢復蓮池潭內惟埤歷史水路 高市啟動2.4公里引水工程

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高市水利局推動內惟埤補助水源計畫，恢復歷史水路脈絡。圖／高雄市水利局提供
高市水利局推動內惟埤補助水源計畫，恢復歷史水路脈絡。圖／高雄市水利局提供

高雄市立美術館不僅是重要藝術殿堂，也是高雄知名生態觀光景點，以內惟埤作為整體景觀的生態核心，近來高雄市水利局推動內惟埤補助水源計畫，引用灌溉剩餘水，透過地下管路連通蓮池潭水體，恢復歷史水路脈絡，並改善內惟埤水源不足問題，預計今年8月完工。

水利局表示，內惟埤原本是清朝康熙年間，為便利農田灌溉所闢建的埤塘，早期上游水源來自高屏溪，透過洲仔洋圳流至蓮池潭，再由蓮池潭以前鋒圳、龜頭涵圳、三圳等與內惟埤相連。內惟埤80年代美術館區、湖區、雕塑園區、生態公園、兒童美術館、當代藝術實驗空間陸續完成，內惟埤蛻變為兼具景觀、生態與藝術特質的空間。

隨著都市的開發，內惟埤原有歷史圳路早已被截斷，受天候及地下水位影響，旱季時水位下降影響生態。水利局籌措1800萬元埋設2.4公里管線及3座加壓站，透過水源補注工程，可恢復內惟埤的歷史圳路脈絡，並將蓮池潭池水體，引流至內惟埤。該工程今年（112年）3月開工，完成後除復原歷史圳路意象，也能改善現有美術館內惟埤旱季水源不足問題。

高市水利局推動內惟埤補助水源計畫，恢復歷史水路脈絡。圖／高雄市水利局提供
高市水利局推動內惟埤補助水源計畫，恢復歷史水路脈絡。圖／高雄市水利局提供
內惟埤是高雄市美術館整體景觀的生態核心，水利局正推動內惟埤補助水源計畫，恢復歷史水路脈絡。圖／高雄市水利局提供
內惟埤是高雄市美術館整體景觀的生態核心，水利局正推動內惟埤補助水源計畫，恢復歷史水路脈絡。圖／高雄市水利局提供
高市水利局推動內惟埤補助水源計畫，恢復歷史水路脈絡。圖／高雄市水利局提供
高市水利局推動內惟埤補助水源計畫，恢復歷史水路脈絡。圖／高雄市水利局提供
高市水利局推動內惟埤補助水源計畫，恢復歷史水路脈絡。圖／高雄市水利局提供
高市水利局推動內惟埤補助水源計畫，恢復歷史水路脈絡。圖／高雄市水利局提供
高市水利局推動內惟埤補助水源計畫，恢復歷史水路脈絡。圖／高雄市水利局提供
高市水利局推動內惟埤補助水源計畫，恢復歷史水路脈絡。圖／高雄市水利局提供

高雄市立美術館 水利局 地下水

延伸閱讀

新北市美術館「展演計畫」

嘉義大埔鄉陷缺水 水公司3公里導水管抽曾文溪水應急

全面禁電子煙！高市44家電子煙實體店面停業關門或轉型

高山旅遊亂象…水漾森林如化糞池 廚餘倒高山野溪

相關新聞

高雄車站邁向最後一里路 民代盯表參道計畫、商圈轉型進度

占地9.8公頃高雄車站站區整體工程邁向最後一里路，近日高雄車站後半部天棚開始施工，地方憂車站興建和營運若各自為政，對車站...

恢復蓮池潭內惟埤歷史水路 高市啟動2.4公里引水工程

高雄市立美術館不僅是重要藝術殿堂，也是高雄知名生態觀光景點，以內惟埤作為整體景觀的生態核心，近來高雄市水利局推動內惟埤補...

高雄眷村活化「以住代護」 釋出44戶邀青年創業

高雄市眷村活化「以住代護」邁入第10年，今年釋出鳳山黃埔、左營建業44戶眷舍，高雄市文化局邀請餐飲、旅宿及文創相關產業至...

高市海洋局廢漁網回收5月開跑 可再利用率今年衝6成

每年鯨豚、海龜被海洋廢漁網纏住，因而慘死沙灘上的悲歌不時傳出，高雄市府海洋局自5年前力推廢漁網回收作業，去年整體回收量約...

南部大缺血 到這6處地點捐血就送10顆雞蛋

南部醫療用血短缺，各種血型血液都需補充，捐血中心上周舉辦捐血送雞蛋活動獲熱烈響應，活動自10日起延至4月14日，在高雄、...

總鋪師娶媳…辦桌200桌 跑車百輛

高雄市內門區總鋪師阿隆師湯富隆昨娶媳婦，晚間在紫竹寺前廣場席開200桌，龍蝦、鮑魚海鮮大拼盤、6層浮誇水果塔及巨無霸鮪魚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦