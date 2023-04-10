恢復蓮池潭內惟埤歷史水路 高市啟動2.4公里引水工程

高雄市立美術館不僅是重要藝術殿堂，也是高雄知名生態觀光景點，以內惟埤作為整體景觀的生態核心，近來高雄市水利局推動內惟埤補助水源計畫，引用灌溉剩餘水，透過地下管路連通蓮池潭水體，恢復歷史水路脈絡，並改善內惟埤水源不足問題，預計今年8月完工。

水利局表示，內惟埤原本是清朝康熙年間，為便利農田灌溉所闢建的埤塘，早期上游水源來自高屏溪，透過洲仔洋圳流至蓮池潭，再由蓮池潭以前鋒圳、龜頭涵圳、三圳等與內惟埤相連。內惟埤80年代美術館區、湖區、雕塑園區、生態公園、兒童美術館、當代藝術實驗空間陸續完成，內惟埤蛻變為兼具景觀、生態與藝術特質的空間。