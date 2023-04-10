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高市海洋局廢漁網回收5月開跑 可再利用率今年衝6成

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高市國小生利用廢漁網手作藝品的課程。圖／高市海洋局提供
高市國小生利用廢漁網手作藝品的課程。圖／高市海洋局提供

每年鯨豚、海龜被海洋廢漁網纏住，因而慘死沙灘上的悲歌不時傳出，高雄市府海洋局自5年前力推廢漁網回收作業，去年整體回收量約22公噸，高雄區漁會成效最佳，今年回收規模將擴增至30公噸，從5月起跑，高市漁民永續海洋每回收10公斤，即可兌換150元禮券。

高雄市府海洋局長張漢雄表示，為了解決漁港堆置廢漁網、減少任意棄置海洋問題，自5年前透過「廢漁網回收再利用試辦計畫」，至今已回收119公噸廢漁網，單以去年收購廢漁網23.35公噸，經前置處理後，可再利用率逾5成，今年可再利用率可望進一步提升6成以上。

海洋局表示，去年邀請專家高雄市國小辦理工作坊，推廣廢漁網再利用觀念，利用廢漁網手作製作成獨一無二的手提編織袋，獲得學童及家長熱烈回響。此外，高科大工業設計系利用廢漁網裝置，隱含魚類過度捕撈問題藝術創作，發人深省，作出廢漁網多元利用的最佳示範。

據海洋局統計，去年高雄市廢漁網回收成效最好的是高雄區漁會，約回收6.6公噸，其次是梓官區漁會，約4.7公噸，今年高雄市7間漁會再擴大辦理，漁友可向漁港所在地區漁會登記，每10公斤即可兌換等值150元的超商禮券，每人限量300公斤，並須事先清除石頭、礁石、鉤子、垃圾等雜物，另劣質之廢漁網不予回收，漁友可多加配合。

利用海洋廢漁網呈現的裝置藝術。圖／高市海洋局提供
利用海洋廢漁網呈現的裝置藝術。圖／高市海洋局提供
高雄市府海洋局力推廢漁網回收作業，每10公斤即可兌換等值150元的超商禮卷。圖／高市海洋局提供
高雄市府海洋局力推廢漁網回收作業，每10公斤即可兌換等值150元的超商禮卷。圖／高市海洋局提供

高雄市 資源回收

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