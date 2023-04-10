高雄眷村活化「以住代護」 釋出44戶邀青年創業

高雄市眷村活化「以住代護」邁入第10年，今年釋出鳳山黃埔、左營建業44戶眷舍，高雄市文化局邀請餐飲、旅宿及文創相關產業至高雄眷村創業。

高雄市擁有全台灣最大面積的眷村保留區，文化局表示，以住代護是獨屬高雄眷村的進駐計畫，文化部長史哲在2014年擔任高雄市文化局長任內，以「因住而生、因住而活」理念推動眷村活化。

高雄市文化局長王文翠表示，今年以住代護「青創HOUSE」計畫，共釋出黃埔新村21戶、建業新村23戶眷舍，本次推出眷舍包括已完成基礎修繕的眷舍及即將到期的眷村民宿。進入需收取租金，進駐期為5年，限期於眷舍點交後6個月完成開業，為鼓勵創業將有前半年租金8折優惠。

文化局發布新聞稿指出，「以住代護」從全民修屋、眷村民宿，到2021年起結合高雄市長陳其邁的青年政策「青創HOUSE」。從居住到修屋，從生活到創業，10年來超過220戶用它們各自方法，完成獨樹一格的空間創新，讓黃埔、建業蔚然成村。

文化局指出，歷年來高雄眷村用徵選尋求創意提案的方式，新進駐者用「民宿」、「藝術創作」、「共創辦公室」、「老屋修繕展示館」、「餐廳」、「園藝種植空間」、「手作教室」改造頹圮的眷村。

詳細資訊可上「以住代護」官網查詢公告簡章，4月22日陸續開放看屋。文化局指出，從5月底開始採每月收件，並視收件狀況受理申請到11月30日或全數審查媒合入駐為止。