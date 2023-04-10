快訊

24小時內70架次！台灣東南海域出現共軍殲15戰機 可能與這事有關

Selina懷孕4個月孕肚曝光 疑洩「寶寶性別」

「爺孫戀」作詞人李坤城病逝！出現7症狀當心大腸癌已上身 做對2事可助預防

高雄眷村活化「以住代護」 釋出44戶邀青年創業

中央社／ 高雄10日電
高雄市政府文化局表示，今年以住代護「青創HOUSE」計畫，共釋出黃埔新村21戶、建業新村23戶眷舍，這次推出眷舍，包括已完成基礎修繕的眷舍及即將到期的眷村民宿。（高雄市文化局提供） 中央社
高雄市政府文化局表示，今年以住代護「青創HOUSE」計畫，共釋出黃埔新村21戶、建業新村23戶眷舍，這次推出眷舍，包括已完成基礎修繕的眷舍及即將到期的眷村民宿。（高雄市文化局提供） 中央社

高雄市眷村活化「以住代護」邁入第10年，今年釋出鳳山黃埔、左營建業44戶眷舍，高雄市文化局邀請餐飲、旅宿及文創相關產業至高雄眷村創業

高雄市擁有全台灣最大面積的眷村保留區，文化局表示，以住代護是獨屬高雄眷村的進駐計畫，文化部長史哲在2014年擔任高雄市文化局長任內，以「因住而生、因住而活」理念推動眷村活化。

高雄市文化局長王文翠表示，今年以住代護「青創HOUSE」計畫，共釋出黃埔新村21戶、建業新村23戶眷舍，本次推出眷舍包括已完成基礎修繕的眷舍及即將到期的眷村民宿。進入需收取租金，進駐期為5年，限期於眷舍點交後6個月完成開業，為鼓勵創業將有前半年租金8折優惠。

文化局發布新聞稿指出，「以住代護」從全民修屋、眷村民宿，到2021年起結合高雄市長陳其邁的青年政策「青創HOUSE」。從居住到修屋，從生活到創業，10年來超過220戶用它們各自方法，完成獨樹一格的空間創新，讓黃埔、建業蔚然成村。

文化局指出，歷年來高雄眷村用徵選尋求創意提案的方式，新進駐者用「民宿」、「藝術創作」、「共創辦公室」、「老屋修繕展示館」、「餐廳」、「園藝種植空間」、「手作教室」改造頹圮的眷村。

詳細資訊可上「以住代護」官網查詢公告簡章，4月22日陸續開放看屋。文化局指出，從5月底開始採每月收件，並視收件狀況受理申請到11月30日或全數審查媒合入駐為止。

高雄市眷村活化「以住代護」邁入第10年，鳳山黃埔、左營建業兩處眷村因計畫蔚然成村，村內有不少風格民宿、商店。（高雄市文化局提供） 中央社
高雄市眷村活化「以住代護」邁入第10年，鳳山黃埔、左營建業兩處眷村因計畫蔚然成村，村內有不少風格民宿、商店。（高雄市文化局提供） 中央社

眷村 創業

延伸閱讀

懸缺3個月 台南文化局長由成大歷史系副教授謝仕淵接任

就「4」要買房 高雄歷年建物移轉量高峰落在這個月

數學怎算的？ 高雄婦投資5千賺500 砸25萬險血本無歸

花上億辦婚宴「陳其邁也來了」！高雄總舖師娶媳婦 超豪華流水席曝光

相關新聞

霧台發展藥用作物 產銷一條龍

屏東縣霧台鄉成立台灣首個「藥用作物」生產合作社，歷時5年籌畫，從產地研究，結合產官學研醫推動藥用作物、保健植物生產、加工...

高雄眷村活化「以住代護」 釋出44戶邀青年創業

高雄市眷村活化「以住代護」邁入第10年，今年釋出鳳山黃埔、左營建業44戶眷舍，高雄市文化局邀請餐飲、旅宿及文創相關產業至...

高市海洋局廢漁網回收5月開跑 可再利用率今年衝6成

每年鯨豚、海龜被海洋廢漁網纏住，因而慘死沙灘上的悲歌不時傳出，高雄市府海洋局自5年前力推廢漁網回收作業，去年整體回收量約...

南部大缺血 到這6處地點捐血就送10顆雞蛋

南部醫療用血短缺，各種血型血液都需補充，捐血中心上周舉辦捐血送雞蛋活動獲熱烈響應，活動自10日起延至4月14日，在高雄、...

總鋪師娶媳…辦桌200桌 跑車百輛

高雄市內門區總鋪師阿隆師湯富隆昨娶媳婦，晚間在紫竹寺前廣場席開200桌，龍蝦、鮑魚海鮮大拼盤、6層浮誇水果塔及巨無霸鮪魚...

衛生所長年輕化 他待15年不減熱情

高雄市部分衛生所所長日前調動，有年輕化趨勢，顛覆外界對衛生所所長是「養老職」的刻板印象；大寮衛生所所長馮文瑾當年35歲接...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦