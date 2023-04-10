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南部大缺血 到這6處地點捐血就送10顆雞蛋

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
南部捐血送蛋活動加碼延時，今天起至4月14日到捐血中心指定六處地點捐血，就送10顆蛋，送完為止。記者王昭月／翻攝
南部捐血送蛋活動加碼延時，今天起至4月14日到捐血中心指定六處地點捐血，就送10顆蛋，送完為止。記者王昭月／翻攝

南部醫療用血短缺，各種血型血液都需補充，捐血中心上周舉辦捐血送雞蛋活動獲熱烈響應，活動自10日起延至4月14日，在高雄、台南捐血中心指定的六個捐血地點捐血，都可獲一盒雞蛋，限量發送，送完為止。

捐血中心表示，定期捐血可降低鐵質沉積，減少心血管疾病風險，不僅幫助別人，也有利自身健康，上周捐血活動響應熱烈，共1371人響應捐出1985袋，49萬6250cc血，善心人士再集資加碼延時舉辦，捐血民眾可獲1盒10顆裝雞蛋。

捐血中心表示，6處指定地點包括高雄捷運鳳山捐血站，五甲捐血室（周一公休），苓雅捐血室（周一、周四公休），屏東捐血站及台南北安捐血室（周一公休），位在北區公園路台南轉運站對面的中山捐血車（周二、周四公休），及垂楊捐血室（周一、周二公休），可捐血時段依公告為準。

捐血中心 雞蛋 台南

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