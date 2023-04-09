南部世紀澎湃辦桌曝光 花上億辦婚宴!內門總舖師娶媳婦

台灣最大總舖師高雄內門阿隆師娶媳婦，今晚在內門紫竹寺前舉行盛大世紀婚禮，現場政商名流雲集，高雄市長陳其邁擔任主婚人，席開2百桌，可說是國內疫情趨緩後，南部最澎湃豪華的流水宴席；內門阿隆師湯富隆說，身為婚宴專家，當然要頃全力為陪伴孩子成就人生最重要的時刻。

高雄內門區是總舖師的原鄉，統計有150組總舖師，區內幾乎每5戶便有1戶靠辦桌行業生活，而三代傳承總舖師的阿隆師今天娶媳婦，一早新郎湯貴翔乘坐保時捷Macan GTS迎娶新娘，在迎娶車隊中，價值1780萬元的麥拉倫600lt也是眾人注目焦點，其他還有瑪莎拉蒂等高檔名貴跑車，光這樣的豪華排場已耗資3億元以上。

總舖師辦婚宴，重頭戲當然是世紀澎湃辦桌，阿隆師今天為兒子預備菜色有海鮮大拼盤，龍蝦，鮑魚、現殺鮪魚7樣生猛海鮮，據悉，一開席將有巨無霸鮪魚表演秀登場，要讓賓客清楚看到4條大鮪魚新鮮現殺，分切成生魚片供賓客現取享用，之後端上6層由12種水果組成的浮誇水果塔，同樣吸睛。