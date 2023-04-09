高雄車站站東路進行彩色鋪面 民眾：彎道降速以免眼花

為強化高雄車站站東路車道辨識度，高雄市政府原訂4月8日、9日夜間11時至翌日晨間7時，進行建國路口車道彩色鋪面工程。工務局養工處表示，該段工程已加速於9日晨間7點提前完工並開放通行，今日夜間不施工。4月15日、16日將再施作博愛/九如/站東路路口。

高雄市副市長林欽榮表示，這次施工由工務局、交通局、警察局、環保局、台鐵共同規畫、合作，天氣狀況也很好，才能在一個晚上完成，今晚就不再打擾大家，也謝謝民眾與相關單位的協助與體諒。

工務局表示，本次施工動員了60人次，包含施工人員、員警、義交、清潔人員，完成中山/建國/站東路彩色鋪面。4月15日、16日將再施作博愛/九如/站東路路口，屆時請民眾提早改道，謝謝大家的配合。