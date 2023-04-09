藍寶石大歌廳母親節復刻華麗秀場 王彩樺、邵大倫主持

高雄流行音樂中心5月13、14日母親節檔期，將舉辦「2023真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，復刻演出長輩們當年的青春記憶。主持人是王彩樺及邵大倫，演出卡司端出華麗陣容，分別由綜藝天后白冰冰、歌后葉璦菱，帶領蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容和西卿、黃妃、澎澎等。

高流執行長丁度嵐表示，藍寶石大歌廳的演出標榜的就是眾星雲集，每位登台藝人都能歌善舞，各有十八般武藝。去年張秀卿與邵大倫搭檔主持獲好評，今年則由王彩樺與邵大倫擔綱，期待會與領銜的白冰冰、葉璦菱，以及多位大牌藝人，激盪出精彩的秀場火花。

王彩樺連續兩年獲邀到高雄參與復刻版的藍寶石大歌廳演出，她表示，自己是從唱歌廳秀起家，在那個時代留下很多難忘的回憶，也在那個年代奠定了演出的養分，跟長輩學習專業的歌唱舞蹈、表演，來精進自己。

這次主持，在穿著部分會以性感為主，搭配每位演出歌手的秀服讓整場秀更有看頭。上回她在舞台上直接換服裝，造成演唱會高潮，這次會好好善盡主持人的職責，讓每個演出的來賓可以在舞台上盡情地演出。

對日前韓國天團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）推出了首張solo專輯《ME》，主打歌〈FLOWER〉中的「開花舞」，和王彩樺的「保庇舞」神相似，引起廣大網友回響。王彩樺看了影片後直說：「太榮幸了，非常感恩、感恩。」

邵大倫表示，常常在壓力很大的時候，就是看豬哥亮大哥主持的歌廳秀來紓壓，每個橋段都倒背如流，這一次買票的人相信也都是藍寶石大歌廳的鐵粉，會安排一些熟悉的橋段讓大家回味！