高雄男大量翻取愛心冰箱食物 捐贈者：其他弱勢怎辦？

高雄市岡山區維仁里有一處愛心志工放置的冰箱，供地方弱勢族群能取食果腹，但近日愛心冰箱的管理者在臉書貼文指出，某男子一來就翻箱倒櫃幾乎全取清光，還把冰箱跟周邊環境弄得亂七八糟，讓志工相當頭疼，擔心他每晚都來清空食物，恐怕會剝奪其他弱勢民眾獲得幫助。

「可憐之人必有可恨之處！」、「不只這一人吧！」、「連警察也頭大！」，不少網友留言，甚至也有人提議乾脆撤掉愛心冰箱，但邱姓管理人表示，雖然他把整個冰箱食物全被掏出來翻找，還搞得冰箱裡跟滿地的湯水油汁就像是戰場般混亂，但考量到，社會許多仍困頓中的社會弱勢者，邱表示，愛心冰箱仍會持續存在。

邱表示，雖請來警方加強巡邏，但效果有限，並從監視器中發現他今天凌晨先將腳踏車停外面，故意走進來躲在柱子跟架子的後面，進行打包，一樣老毛病不變，全部清空；邱指出，這些物資有寫明限量取用，但該男子清空行為，已剝奪其他人獲得幫助的機會，並造成愛心志工在清理上的困擾。