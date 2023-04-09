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高雄男大量翻取愛心冰箱食物 捐贈者：其他弱勢怎辦？

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
該處愛心捐物管理者指出，男子幾乎都是一袋袋清空置放的愛心食物。圖／取自我是岡山人（北高雄）臉書社團
該處愛心捐物管理者指出，男子幾乎都是一袋袋清空置放的愛心食物。圖／取自我是岡山人（北高雄）臉書社團

高雄市岡山區維仁里有一處愛心志工放置的冰箱，供地方弱勢族群能取食果腹，但近日愛心冰箱的管理者在臉書貼文指出，某男子一來就翻箱倒櫃幾乎全取清光，還把冰箱跟周邊環境弄得亂七八糟，讓志工相當頭疼，擔心他每晚都來清空食物，恐怕會剝奪其他弱勢民眾獲得幫助。

「可憐之人必有可恨之處！」、「不只這一人吧！」、「連警察也頭大！」，不少網友留言，甚至也有人提議乾脆撤掉愛心冰箱，但邱姓管理人表示，雖然他把整個冰箱食物全被掏出來翻找，還搞得冰箱裡跟滿地的湯水油汁就像是戰場般混亂，但考量到，社會許多仍困頓中的社會弱勢者，邱表示，愛心冰箱仍會持續存在。

邱表示，雖請來警方加強巡邏，但效果有限，並從監視器中發現他今天凌晨先將腳踏車停外面，故意走進來躲在柱子跟架子的後面，進行打包，一樣老毛病不變，全部清空；邱指出，這些物資有寫明限量取用，但該男子清空行為，已剝奪其他人獲得幫助的機會，並造成愛心志工在清理上的困擾。

高雄市府社會局副局長葉玉如指出，目前高雄市列管關懷的街友約有3百多名，這名男子是否有被高雄市兩個街友中心轄區關懷，還需透過救助科進一步確認，葉表示，位在三民、鳳山的兩個街友中心，除關懷居無定所的街友外，也會提供街友就業機會，讓他們有能力重新走入社會。

高雄男子大量拿取志工置放在愛心冰箱的食物。圖／取自我是岡山人（北高雄）臉書社團
高雄男子大量拿取志工置放在愛心冰箱的食物。圖／取自我是岡山人（北高雄）臉書社團
高雄男子大量拿取愛心冰箱民眾捐獻的食物，卻弄得亂七八糟，讓志工傷透腦筋。圖／取自我是岡山人（北高雄）臉書社團
高雄男子大量拿取愛心冰箱民眾捐獻的食物，卻弄得亂七八糟，讓志工傷透腦筋。圖／取自我是岡山人（北高雄）臉書社團

冰箱 愛心 街友

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