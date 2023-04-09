聽障師以「瓶之日記」 赴法獲國際展能節技能競賽銅牌

高雄楠梓特殊教育學校教師劉勁麟是聽障畫家，作品曾獲國美館典藏。他在3月24日遠赴法國梅斯Metz參加第10屆國際展能節職業技能競賽，以全新且具高度挑戰性的繪畫職類－繪畫與廢棄物再利用，為台灣拿下銅牌，4月17日將到總統府受獎。

49歲的劉勁麟，幼年發燒診斷聽覺障礙，因著對藝術繪畫的熱愛，到國立藝專投入嚮往的藝術領域，台灣藝術大學大二時考進競爭激烈中等教育學分班，朝著當美術老師的夢想前進。經過漫長的代理教師生涯，再擔任高雄市立楠梓特殊學校高中職聽障巡迴輔導教師，將自己的才華和經驗，傳達給聽障的孩子，指引他們走出自己的路，之後考上全國教師甄試成為正式教師。

劉勁麟獲獎無數，辦過多次畫展，2018年首次參加技能競賽，獲得第15屆全國身心障礙者技能競賽－繪畫職類金牌，2020年取得國手資格，因疫情、烏俄戰爭的影響被迫延後舉行，直到2023年遠赴法國的梅斯參加第10屆國際展能節職業技能競賽。

劉勁麟說，參賽歷程猶如此次獲獎作品「瓶之日記」，想要表達一位藝術家不斷向內探索、發掘自我的創作過程。創作靈感來自中學時期，因為聽障過得不快樂，他將自己和外界隔絕，聾人就好像被封閉在瓶中的人，看得到、聽不到。「瓶之日記」用瓶子來比喻這個無聲的世界，傳達成長的苦澀與感傷。

劉勁麟參加的繪畫職類－繪畫與廢棄物再利用組，是新的比賽項目，過去資料有限、出題方向不確定，因此不易準備，需要有深厚的美術功力和跨領域的技能，對平時慣於油畫的他來說，更是全新的嘗試。要能在競賽限時內完成作品，更是最大挑戰，他竭盡全力完成不留遺憾。

劉勁麟感謝父母、妻兒與親朋好友的長久支持，尤其指導老師黃郁生耐心筆談解說，引導他進入這些從未所有過的經歷和經驗，開展了更廣闊的國際視野。在17個月的集訓期間，運用所有的時間和資源來準備競賽，平常工作非常忙碌，一方面要蒐集資料、設想草稿構圖不斷地創作，還要找到這些廢棄物材料練習掌握。國際展能節職業技能競賽的銅牌榮耀，要與大家分享。