霧台成立首個「藥用作物」合作社 振興魯凱族在地產業

屏東縣霧台鄉成立台灣首個「藥用作物」生產合作社，歷時5年籌畫，從產地調查研究，結合產官學研醫，推動藥用作物、保健植物生產、加工、商品開發，觀光體驗，從產地到六級產業應用，期盼推動霧台傳統醫療與現代藥用植物種植發展，振興部落採集產業。

魯凱藥用作物種植合作社成立，集結各部會資源挹注，經濟部、農委會、原民會與衛福部，讓霧台鄉以金釵石斛作為中藥種植教育基地逐漸形成，集結產官學研醫。

合作社理事主席杜正吉說，發展中草藥，希望能復振部落採集產業，也能創造就業機會，讓部落青壯年留下來，合作社成員目前28人，加入合作社繳股金，一股一百元，至少三百股才能入股，社員老中青都有，最年輕20多歲，年紀最大72歲，霧台鄉設立三個溫室，預估可容納五萬株的金釵石斛。

霧台鄉部落青年、社員包宇軒說，霧台鄉井步山系、大武哈尤溪前段、霧頭山一帶等，稱呼「採集的藥山」，獵人看到藥草就會先摘，像是白及對眼睛、肝都有幫助，推動中草藥產業，也是產業翻轉嘗試。

合作社指出，去年8月舉辦原鄉藥用植物種植論壇，6個合作單位簽署備忘錄，展現決心。與國家中醫藥研究所合作研究金釵石斛、台灣白及及阿里山黃精的活性與療效；與工研院溫室科技導入強化植物種植技術與量產。

學界部份與中國醫藥大學、屏東科技大學、嘉義大學、大仁科大等校合作攜手研發產品發展可行性。業界與萬國製藥合作藥材商品加工、與大漢酵素合作讓去頭去尾藥材垃圾變黃金，最後與仲景醫藥在市場通路與臨床應用合作創造高經濟，從生產、加工到販售建立產銷一條龍區塊鏈發展。