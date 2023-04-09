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六龜花旗木盛開 到東高雄賞花泡湯迎春

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
賞花泡美人湯，享受山城芬多精。圖／高雄市觀光局提供
賞花泡美人湯，享受山城芬多精。圖／高雄市觀光局提供

高雄六龜山區四月天已隨處可見花旗木開滿枝枒，初戀般粉色系花朵在山城多處綻放，夢幻又吸睛，連假期間吸引許多民眾前往賞花泡湯。高雄市觀光局在六龜推出「尋境 春暖山城」遊程大受歡迎，自3月25日開放報名至今，各遊程已全數額滿。觀光局加碼在4月10日至5月31日推出抽獎活動，在旗美9區商家消費滿200元即可參加，並有機會獲得「DaMaNan-達瑪南」限量發光公仔，邀民眾到東高雄展開身心靈療癒之旅。

觀光局長高閔琳表示，今年4月兒童節連假，高雄不僅有熱情活力演唱會在市區接力演出，有「高雄後花園」之稱的六龜花旗木也紛紛綻放；包括六龜台27線、天台山、寶來花賞溫泉公園、竹子門電廠、獅子頭水圳等，都可一窺粉色花期美景，也為旗美東九區帶來滿滿的人潮與商機。而觀光局在六龜溫泉區推出系列遊程及活動，更讓連假期間遊客較去年同期成長約3成，為疫後的六龜商圈帶入一股新氣象。

六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博表示，連假期間各地遊客紛紛慕名前來六龜賞花拍照，夜晚到寶來及不老溫泉區泡夜湯享受微微徐風以及夜間生態導覽，為在地商圈業者帶來不少人潮。4月3、4日連續兩天舉辦的野人音樂季活動，也吸引許多遊客到場欣賞在地最悠揚的樂曲。現場民眾表示，連假期間帶家人來六龜泡湯放鬆，加上豐富遊程，是最佳的假期好去處。

觀光局指出，六龜區有豐富的觀光資源，除了山景河谷，還有許多在地農特產，今年推出的遊程更大受歡迎。來不及報名的旅客，觀光局與寶來及不老兩大溫泉區業者合作，即日起只要預約合作溫泉業者泡湯，即可獲得遊程兌換券，憑券更享有多種手作DIY，包含手繪山茶茶包、手洗愛玉DIY、種子陶珠、窯烤披薩、植物槌染等超值體驗，歡迎遊客來到六龜享受泡湯樂趣。

除了來六龜賞花泡湯，觀光局也推出旗美9區消費滿額抽「DaMaNan-達瑪南」限量公仔活動。4月10日至5月31日止，在旗美9區店家消費滿200元，憑發票或免開統一發票收據，可登錄參加抽獎，並有機會獲得「DaMaNan-達瑪南」限量發光公仔一個。更多活動資訊請上踏尋那瑪夏Fun甲仙觀光局官方網站高雄旅遊網FB官方粉專查詢。

六龜區沿路粉色浪漫滿開。圖／高雄市觀光局提供
六龜區沿路粉色浪漫滿開。圖／高雄市觀光局提供
賞花泡美人湯，享受山城芬多精。圖／高雄市觀光局提供
賞花泡美人湯，享受山城芬多精。圖／高雄市觀光局提供
民眾參加野人季音樂會，換裝原住民族服同樂。圖／高雄市觀光局提供
民眾參加野人季音樂會，換裝原住民族服同樂。圖／高雄市觀光局提供
六龜區沿路粉色浪漫滿開。圖／高雄市觀光局提供
六龜區沿路粉色浪漫滿開。圖／高雄市觀光局提供

六龜 觀光局 溫泉

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