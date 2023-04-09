快訊

MLB／張育成1打席空手而歸 賽季開打10天還在等首安

獨／宜蘭神秘沙灘意外5死後五年了 沙灘車亂象仍無法管

一周數位爆報／她的LINE「個人群組」驚現通話紀錄、普發6000元ATM這裡查

修蛋幾勒！嘉南高屏捐血送蛋10入 再加碼一周挺血荒

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
善心人士決定再加碼一周，4月10日至14日在嘉南高屏6個捐血處繼續舉辦「捐血助人送蛋10入」活動，幫助挺過血荒。圖／高雄捐血中心提供
善心人士決定再加碼一周，4月10日至14日在嘉南高屏6個捐血處繼續舉辦「捐血助人送蛋10入」活動，幫助挺過血荒。圖／高雄捐血中心提供

台灣血液基金會高雄捐血中心表示，感謝善心人士贊助，上周捐血送雞蛋活動反應熱烈，共1371人響應，共捐出1985袋、49萬6250cc熱血。善心人士決定再加碼一周，4月10日至14日在嘉南高屏6個捐血處繼續舉辦「捐血助人送蛋10入」活動，幫助挺過血荒，每日限量，送完為止。

高雄捐血中心表示，當前南部醫療用血仍然短缺，各血型均急需補充。上周捐血送雞蛋活動捐血人熱烈響應，善心人士集資再加碼延長活動時間，呼籲民眾捐血，從4月10日至14日期間，只要在高雄捐血中心轄區指定的6個地點捐血，即可獲贈一盒10顆裝雞蛋，每日限量、送完為止。

為了回饋屏東鄉親，屏東縣崇聖殿慈善功德會也加碼在屏東捐血站舉辦同步活動。

高雄捐血中心表示，捐血不僅可以幫助他人，也有助於自身的健康。定期捐血可以降低鐵質沉積，減少心血管疾病的風險，是健康行為。這次活動得到了多方善心人士和屏東縣崇聖殿慈善功德會的大力支持，感謝社會各界對公益事業的關注和支持。

主辦單位希望透過這次活動能夠呼籲更多民眾參與捐血，共同為社會做出貢獻。同時，也感謝各位捐血者的支持和付出，讓南部地區能夠有足夠的血液供應，讓需要幫助的病患能夠獲得及時治療。

4/10(一)~4/14(五)捐血送雞蛋活動指定地點

垂楊捐血室0900-1700

(逢周一、二暫停作業)嘉義市東區垂楊路132號 (05)2711218

北安捐血室1000-1800

(逢周一暫停作業)台南市北區北安路一段183號 (06)2513800

中山捐血車0930-1730(平日) 0900-1700(假日)

(逢周二～四暫停作業)台南市北區公園路台南轉運站對面(06)2295706

鳳山捐血室0930-1730(一~五) 0900-1730(六、日)

高雄捷運橘線大東站地下一樓1號出口處 (07)7459181

五甲捐血室0930-1730(二~五) 0900-1730(六、日)

(逢周一暫停作業)高雄市鳳山區五甲二路563之2號(07)8137149

苓雅捐血室1000-1800(五) 0930-1800(六、日)

(逢周一～四暫停作業)高雄市苓雅區復興二路206號 (07)3313559

屏東捐血站每日0800-1700

屏東市忠孝路295號 (08)7336229

善心人士決定再加碼一周，4月10日至14日在嘉南高屏6個捐血處繼續舉辦「捐血助人送蛋10入」活動，幫助挺過血荒。圖／高雄捐血中心提供
善心人士決定再加碼一周，4月10日至14日在嘉南高屏6個捐血處繼續舉辦「捐血助人送蛋10入」活動，幫助挺過血荒。圖／高雄捐血中心提供
善心人士決定再加碼一周，4月10日至14日在嘉南高屏6個捐血處繼續舉辦「捐血助人送蛋10入」活動，幫助挺過血荒。圖／高雄捐血中心提供
善心人士決定再加碼一周，4月10日至14日在嘉南高屏6個捐血處繼續舉辦「捐血助人送蛋10入」活動，幫助挺過血荒。圖／高雄捐血中心提供

捐血中心 屏東縣 雞蛋

延伸閱讀

高雄捐血中心獲贈油電車 捐血送蛋狂募1985袋近50萬cc

菜賤傷農 北斗捐血活動送高麗菜救菜農

血荒危機3／捐血退貨貧血占第一 補血要多吃「這食物」

血荒危機1／警報！年輕人不捐血 2030年血液恐不夠用

相關新聞

鴻海進駐、招商近豐收期 高市府團隊「惦惦吃三碗公」

高雄市政府今天將與鴻海集團簽署投資意向書，鴻海進軍亞灣區，設立南區總部及國際研訓中心，這是鴻海繼前年進駐橋科、和發園區，...

澄清湖棒球場安全疑慮 議員質疑市府漠視

中職球員工會日前公布全台4座球場滿意度調查，逾半選手認為，高雄澄清湖棒球場有嚴重安全疑慮，市議員白喬茵昨批評，棒球工會本...

修蛋幾勒！嘉南高屏捐血送蛋10入 再加碼一周挺血荒

台灣血液基金會高雄捐血中心表示，感謝善心人士贊助，上周捐血送雞蛋活動反應熱烈，共1371人響應，共捐出1985袋、49萬...

方便長輩就醫 金門小黃公車明上路

金門縣公共車船管理處小黃公車「黃1」明天上路，取代原先班距較長、載客數較低的接駁專車，專跑山外車站往返金門醫院路線，服務...

延管費用天價 六龜無自來水戶叫苦

高雄水情緊繃，偏鄉未裝自來水住戶四處找水，六龜蘇羅婆地區自來水裝設工程，每戶延管費高達200萬，天價成本讓居民苦不堪言，...

大鵬灣帆船節 日夜活動皆精采

2023大鵬灣帆船生活節昨在大鵬灣濱灣碼頭熱力登場，上百遊艇玩家、帆船好手以賽事為活動揭開序幕，今年活動共30天，帆船數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦