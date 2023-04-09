修蛋幾勒！嘉南高屏捐血送蛋10入 再加碼一周挺血荒

台灣血液基金會高雄捐血中心表示，感謝善心人士贊助，上周捐血送雞蛋活動反應熱烈，共1371人響應，共捐出1985袋、49萬6250cc熱血。善心人士決定再加碼一周，4月10日至14日在嘉南高屏6個捐血處繼續舉辦「捐血助人送蛋10入」活動，幫助挺過血荒，每日限量，送完為止。

高雄捐血中心表示，當前南部醫療用血仍然短缺，各血型均急需補充。上周捐血送雞蛋活動捐血人熱烈響應，善心人士集資再加碼延長活動時間，呼籲民眾捐血，從4月10日至14日期間，只要在高雄捐血中心轄區指定的6個地點捐血，即可獲贈一盒10顆裝雞蛋，每日限量、送完為止。

為了回饋屏東鄉親，屏東縣崇聖殿慈善功德會也加碼在屏東捐血站舉辦同步活動。

高雄捐血中心表示，捐血不僅可以幫助他人，也有助於自身的健康。定期捐血可以降低鐵質沉積，減少心血管疾病的風險，是健康行為。這次活動得到了多方善心人士和屏東縣崇聖殿慈善功德會的大力支持，感謝社會各界對公益事業的關注和支持。

主辦單位希望透過這次活動能夠呼籲更多民眾參與捐血，共同為社會做出貢獻。同時，也感謝各位捐血者的支持和付出，讓南部地區能夠有足夠的血液供應，讓需要幫助的病患能夠獲得及時治療。

4/10(一)~4/14(五)捐血送雞蛋活動指定地點

垂楊捐血室0900-1700

(逢周一、二暫停作業)嘉義市東區垂楊路132號 (05)2711218

北安捐血室1000-1800

(逢周一暫停作業)台南市北區北安路一段183號 (06)2513800

中山捐血車0930-1730(平日) 0900-1700(假日)

(逢周二～四暫停作業)台南市北區公園路台南轉運站對面(06)2295706

鳳山捐血室0930-1730(一~五) 0900-1730(六、日)

高雄捷運橘線大東站地下一樓1號出口處 (07)7459181

五甲捐血室0930-1730(二~五) 0900-1730(六、日)

(逢周一暫停作業)高雄市鳳山區五甲二路563之2號(07)8137149

苓雅捐血室1000-1800(五) 0930-1800(六、日)

(逢周一～四暫停作業)高雄市苓雅區復興二路206號 (07)3313559

屏東捐血站每日0800-1700