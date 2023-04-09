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鴻海進駐、招商近豐收期 高市府團隊「惦惦吃三碗公」

聯合報／ 記者王慧瑛蔡容喬／高雄即時報導
鴻海集團董事長劉揚偉（左四）今年3月率團隊拜會高雄市長陳其邁（右四 ) 及市府團隊。圖／高雄市政府提供
鴻海集團董事長劉揚偉（左四）今年3月率團隊拜會高雄市長陳其邁（右四 ) 及市府團隊。圖／高雄市政府提供

高雄市政府今天將與鴻海集團簽署投資意向書，鴻海進軍亞灣區，設立南區總部及國際研訓中心，這是鴻海繼前年進駐橋科、和發園區，打造電動巴士、電池生產基地後又一重大投資。

鴻海進駐亞洲新灣區，也是繼國泰金控、IBM、帆宣、仁寶、友達後又一大國際級企業進入亞灣。高雄市長陳其邁、副市長羅達生、經發局長羅達生共組「招商鐵三角」，展現招商強大能量。

市府官員透露，此次鴻海投資並非一朝一夕促成，早在2021年陳市長就已經跟鴻海高層有非常密切的互動，布局與醞釀歷程超過1年，前後討論不下數十次，上月鴻海董事長劉揚偉親率團隊赴市府拜會。鴻海在高雄一波波投資計畫，顯示高雄市府團隊「惦惦吃三碗公」，接上電動車產業鏈以及亞洲新灣區2.0計畫重要拼圖，這一成果對市府團隊來說是付出長期心力才得以開花結果。

知情人士指出，陳其邁對高雄發展電巴產業很有願景，出發點是想要為南部人爭一口氣。陳其邁多次在內部會議中強調，南台灣的大眾運輸相對北部更需資源挹注，必須落實交通平權、縮短城鄉差距，主張用電動巴士來銜接，補上無捷運系統或捷運路網不足的運輸缺口。3月中旬陳市長更是在行政院會中，極力向行政院長陳建仁爭取南高屏月票、高雄市區月票補助，一心想推動南部交通與電動車產業發展。

市府表示，根據高雄市經發局的統計數字，市府團隊展現招商能力，陳其邁「緊緊緊」拚招商，上任以來累積招商投資金額已快突破6千億元，創造逾3.2萬個以上就業機會，城市競爭力從原本六都最末位，2020年躍升為第2名，僅次於台北市；2022年營利事業銷售額也突破5.8兆元，創下高雄歷史新高，成長率六都中名列前茅。

鴻海集團旗下鴻華科技首輛電動巴士Model T。圖／高雄市政府提供
鴻海集團旗下鴻華科技首輛電動巴士Model T。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長羅達生（左六）率市府團隊，與鴻海集團董事長劉揚偉（右七）及集團同仁，去年宣布鴻海集團電池中心正式落腳和發產業園區建廠。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長羅達生（左六）率市府團隊，與鴻海集團董事長劉揚偉（右七）及集團同仁，去年宣布鴻海集團電池中心正式落腳和發產業園區建廠。圖／高雄市政府提供
高雄市政府與高雄客運、鴻海集團合作，電動巴士Model T去年在高雄上路。高雄市副市長羅達生（前排右二）、鴻海集團董事長劉揚偉（前排左二）出席見證。圖／高雄市政府提供
高雄市政府與高雄客運、鴻海集團合作，電動巴士Model T去年在高雄上路。高雄市副市長羅達生（前排右二）、鴻海集團董事長劉揚偉（前排左二）出席見證。圖／高雄市政府提供
高雄市政府去年11月啟動亞洲新灣區2.0計畫，打造國際化產業聚落，吸引指標型的國際企業進駐，更發展水岸經濟。圖／高雄市政府提供
高雄市政府去年11月啟動亞洲新灣區2.0計畫，打造國際化產業聚落，吸引指標型的國際企業進駐，更發展水岸經濟。圖／高雄市政府提供
鴻海集團董事長劉揚偉（左）今年3月率團隊拜會市長陳其邁與市府團隊。圖／高雄市政府提供
鴻海集團董事長劉揚偉（左）今年3月率團隊拜會市長陳其邁與市府團隊。圖／高雄市政府提供

陳其邁 團隊

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