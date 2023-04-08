「金曲歌后」開春第1場獻給屏東 登場打造萬人KTV

屏東三大日音樂節今晚第2天開唱，金曲歌后蔡健雅、蕭秉治、法蘭、Karencici與FEniX同場飆歌，加上春天音樂市集吸引上萬人，傍晚時分正式開場前，縣立體育場館階梯、草地陸續湧入人潮；縣長周春米晚間到場，與滿場歌迷同樂高歌，身體伴隨歌聲搖擺，營造滿滿幸福氛圍。

縣長周春米說，「大日」以台語來說是吉日，讓大家在浪漫的氛圍中共享音樂，另東港黑鮪魚文化觀光季也正式展開，屏東接續將有更多精彩活動歡迎前來參與。她也現場清唱蔡健雅的《空白格》，更與全場歌迷一同演唱李千娜的《心花開》帶動全場氣氛。

音樂才子蕭秉治用電音組曲嗨翻現場，唱到招牌歌曲《射手》時，帶領歌迷一起做出拉弓舞蹈動作，讓屏東體育館草地瞬間成為大型電音派對。

首次到屏東演出的金曲歌后蔡健雅，一現「聲」就掀起全場歡呼，她今年開春第1場演唱獻給屏東，南台灣歌迷的熱情讓她直呼，「屏東太棒了！」，一首首膾炙人口歌曲，讓現場歌迷聽得如痴如醉，經典代表作《Beautiful Love》響起全場KTV大合唱，而她也與歌迷相約5月小巨蛋演唱會見。

明天音樂節進入最後1天，以搖滾主題登場，晚間7點起有人氣樂團宇宙人、理想混蛋、陳芳語，由3金歌王盧廣仲壓軸，因應三大日音樂節活動人潮，明日將會在屏東市仁愛路上搭設400吋大螢幕進行轉播，今起至明日清晨4點從勝利東路至公園路段進行封路，以利相關硬體搭設及拆卸，請民眾注意繞道行駛。