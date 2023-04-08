Red Bull鬥拍衛武營登場 小戴網紅蔡哥郭冠麟組隊出擊

「Red Bull鬥拍」活動今天下午在衛武營國家公園登場，球后戴資穎與網紅蔡哥、羽壇新星郭冠麟組隊，晚上與北中南區最後的冠軍隊伍對戰。焦凡凡帶來羽球啦啦隊表演，炒熱現場氣氛。

羽球三隊三對決，是羽球界中的隱藏玩法，6名球員在場上競技，展現羽球好手敏捷與團隊合作。「鬥拍」跳脫了正規比賽的單雙打限制，超快速來回擊球。這次Red Bull鬥拍」分區賽事，北區冠軍是長庚大學，中區冠軍是中山醫學大學，南區冠軍則是高雄科技大學；三區中產生的冠軍，才能與戴資穎小隊一戰。

戴資穎小隊的另兩名成員，是YouTuber蔡哥及2022年世界青少年羽球錦標賽男單冠軍郭冠麟，賽前練習時，焦凡凡也上場湊熱鬧。

戴資穎在賽前練球表示，第一次打室外，有風的影響，也期待隊友的表現。鬥拍三對三比較刺激有趣，有更快的來回，很好看，這次沒有擬定什麼作戰策略。網紅蔡哥立刻接話，策略就是「開心打球，小戴覺得接不住的球就交給我！」

焦凡凡說，這次特別的是有啦啦隊加油，比賽分數接近就更有可看性。她發現像棒球、籃球都有啦啦隊，很多啦啦隊也出名了，舞技愈來愈難，但羽毛球沒有啦啦隊，於是她拿出羽球拍，融入殺球動作，加上啦啦舞的音樂，希望大家喜歡。