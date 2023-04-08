全台160間宮廟代表齊聚高雄 賴清德：我也是媽祖的信徒

台灣媽祖聯誼會第47次會員大會今天下午在高雄路竹天后宮舉辦，現場齊聚2千位宮廟幹部，廟埕滿滿人潮。副總統賴清德由高雄市長陳其邁陪同進場，不少人大聲呼喊「總統好！」。賴清德強調自己也是媽祖的信徒，宗教同時發揮照顧弱勢的力量，台灣的宗教文化發達，讓社會特別安定和諧。

高雄市長陳其邁將陪同出席，此聯誼會由大甲鎮瀾宮發起，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤是創會會長，高雄鳳山龍成宮、內門順賢宮、旗津天后宮、美濃天后宮等宮廟都是會員。陳其邁說，賴清德擔任台南市長及行政院長期間都很照顧高雄，鼎力協助橋科、捷運等重大政策。

為迎接副總統賴清德到來，市長陳其邁、議長康裕成，立委邱議瑩、邱志偉、許智傑，多位議員及前內政部長余政憲都現身歡迎。賴清德強調，他跟現場的人一樣，都是媽祖的信徒，小時候每年很期待媽祖生日，不要為了吃豐盛一餐，而是因為那天舉旗篙可以賺零用錢，所以每年都很期待這個日子，有趣的是，3月23日媽祖生日那天都常下雨。

賴清德表示，每間宮廟都是地方信仰中心，保境祐民、教化人心，是社會安定人心最重要的力量， 大家都知道，媽祖慈悲、聞聲救苦，因自幼信仰媽祖，所以感受特別深。