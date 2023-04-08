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全台160間宮廟代表齊聚高雄 賴清德：我也是媽祖的信徒

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
副總統賴清德今天下午到高雄參加台灣媽祖聯誼會第47次會員大會，受到信眾熱烈歡迎。記者徐白櫻／攝影
副總統賴清德今天下午到高雄參加台灣媽祖聯誼會第47次會員大會，受到信眾熱烈歡迎。記者徐白櫻／攝影

台灣媽祖聯誼會第47次會員大會今天下午在高雄路竹天后宮舉辦，現場齊聚2千位宮廟幹部，廟埕滿滿人潮。副總統賴清德由高雄市長陳其邁陪同進場，不少人大聲呼喊「總統好！」。賴清德強調自己也是媽祖的信徒，宗教同時發揮照顧弱勢的力量，台灣的宗教文化發達，讓社會特別安定和諧。

高雄市長陳其邁將陪同出席，此聯誼會由大甲鎮瀾宮發起，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤是創會會長，高雄鳳山龍成宮、內門順賢宮、旗津天后宮、美濃天后宮等宮廟都是會員。陳其邁說，賴清德擔任台南市長及行政院長期間都很照顧高雄，鼎力協助橋科、捷運等重大政策。

為迎接副總統賴清德到來，市長陳其邁、議長康裕成，立委邱議瑩、邱志偉、許智傑，多位議員及前內政部長余政憲都現身歡迎。賴清德強調，他跟現場的人一樣，都是媽祖的信徒，小時候每年很期待媽祖生日，不要為了吃豐盛一餐，而是因為那天舉旗篙可以賺零用錢，所以每年都很期待這個日子，有趣的是，3月23日媽祖生日那天都常下雨。

賴清德表示，每間宮廟都是地方信仰中心，保境祐民、教化人心，是社會安定人心最重要的力量， 大家都知道，媽祖慈悲、聞聲救苦，因自幼信仰媽祖，所以感受特別深。

此外，媽祖廟不只是信仰中心，也是公益的化身，平日照顧弱勢家庭，即使疫情期間也是站在第一線出錢出力，所以台灣的宗教、聯誼會發揮安定民心的力量，也為公益弱勢照顧付出很多。每年很多廟宇活動都是人山人海，引起國際肯定與稱讚， 台灣的宗教文化發達，也讓社會特別安定和諧，這種情況不是別的國家可以比較，希望大家團結合作，繼續守護我們的國家。

副總統賴清德（左二）頒發媽祖之光的獎牌給勞苦功高的媽祖志工。記者徐白櫻／攝影
副總統賴清德（左二）頒發媽祖之光的獎牌給勞苦功高的媽祖志工。記者徐白櫻／攝影
全台160間宮廟代表齊聚路竹天后宮召開會員代表大會，廣場多達2千人。記者徐白櫻／攝影
全台160間宮廟代表齊聚路竹天后宮召開會員代表大會，廣場多達2千人。記者徐白櫻／攝影

媽祖 賴清德 陳其邁 鎮瀾宮 弱勢家庭

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