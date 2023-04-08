「稻浪上的夢想家」記錄池上創生 感動美濃客鄉親

高雄市客委會今天在旗美高中舉行「稻浪上的夢想家」紀錄片放映會，分享台東縣池上鄉的地方創生經驗，片中靈魂人物建興碾米廠負責人梁正賢與池上國中退休教師賴永松，特地遠從台東池上參與映後座談，現場交流熱絡，就連高市府客委會主委楊瑞霞都不禁潸然淚下，真情分享映後心得。

「20多年前，池上米穀價，比西螺穀價便宜20元，但如今已超越西螺4百元。」映後梁正賢分享「池上米」註冊後，成為全台第一個擁有產地標章的鄉鎮，雖然池上人口8千人，實際居住僅4千人，農會收入卻是全國第一，且家戶年均成長20萬元。

楊瑞霞表示，「稻浪上的夢想家」紀錄片中農友的掙扎和困境，必然能讓大旗美地區以農耕維生的客家鄉親感同身受，楊指出，美濃發展慣性農業已面臨經濟衰退的困境，部分農二代無奈荒廢農地，乾脆種電、蓋房，而這部片正好激勵美濃鄉親，重新審思農村土地的價值。

「整部影片從頭到尾，我的淚水都在眼眶中滾動」現場自稱資深店小二的民眾分享，她在有機店賣商品，常聽聞種植有機的歷程，先是飢餓在是激動，相當辛苦；也有民眾相當感佩池上能在不依靠政府補助下，繳出亮眼成績單；另有民眾分享盼美濃能有池上「梁員外」這號人物，即使經歷8年虧損仍持續堅持。

「改變習慣，最不容易。」梁正賢指出，當初作產地標章成本提高，若以米廠判斷，米價會下跌，但農民認為，穀價會上漲，當時農民與米廠天天吵架，農民要寫栽培紀錄，米廠以品質計價，雖雙方都因改變習慣而傷腦筋，但都為著齊頭並進共好的理念，持續努力精進。

賴永松則指出，台灣離開WTO後，在地蓮潭協會聯合地方仕紳，為了保護環境議題，並且要救救在地農民，其他農家仿冒池上米，造成池上農民努力耕種，米價也漲不起來。

「民間發起的力量更大！」賴永松提到自己的家鄉自己救，也要讓地方孩童參與，從小對家鄉抱有感情，賴認為，這對農村教育尤其重要，未來也能感動青年返鄉參與地方事務，賴笑說，「政府補助像毒藥，不能只靠補助。」而目前池上有不少大三、大四生，因愛家鄉成為固定志工。

賴指出，池上從重視經濟到生活文化進而關心農村生態，如蔣勳提到法國巴比松村的面貌百年不變，池上的農地，農民也捨不得賣，如果農產賣得好，居民就會更珍惜環境，這樣的良性循環機制，也帶出池上朝向整體健全的發展。