澎管處推夏之石滬季 保存石滬海洋文化

澎湖進入觀光旅遊季，觀光局澎湖國家風景區管理處推出的「澎湖四季遊」的「夏之石滬季」，除了體驗先民傳統智慧的漁獵構築的漁技外，更可見證保存石滬文化遺產的成果。

澎湖國家風景區管理處發布新聞指出，澎管處副處長洪志光表示，澎湖海岸線長達320公里，先民「以海為田」，利用大自然潮汐共存的傳統式捕魚文化，在海岸際或潮間帶上以玄武岩和白色的珊瑚礁，堆起一座座石滬，配合海水潮汐漲退，捕撈受困的魚群。

洪志光指出，依澎湖文化局的調查中，澎湖全縣各海岸線的「石滬」數量，高達600多個，數量與密度，高居全台之冠，單單白沙吉貝嶼就高達有90餘個，故有「石滬的故鄉」美稱，而澎湖七美的「雙心石滬」，更是旅遊行程中最大的亮點之一。

東海大學建築系教授郭奇正今天在澎湖石滬海洋文化講座中指出，台灣的石滬除了在澎湖海岸線可見外，台灣西岸亦可見到。台灣石滬的獨特性與多元面貌，尤其數量或是保存層面上，在國際上具有重要地位，期許大家成為共同「手滬海洋」的影響份子，提升石滬海洋文化保存的意識。

觀光局澎湖國家風景區管理處推廣石滬永續保存，配合「澎湖四季遊」中的「夏之石滬季」，將在6月至9月推出10梯次的「吉貝石滬環境教育」及「吉貝石滬觀星」等活動，而「2023澎湖石滬海洋文化講座」則率先自3月底起至4月8日率先辦理3場，讓與會者能真正認識澎湖古老智慧的漁獵構造「石滬」，進而推廣澎湖海洋保育文化。