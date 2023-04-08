金門推小黃公車往返山外車站到醫院 長輩就醫更方便

金門縣公共車船管理處將於4月10日推出小黃公車「黃1」，專跑山外車站往返金門醫院路線，該路線服務對象多屬長輩，這項新型態小黃公車服務模式，替代原先班距較長、載客數較低的接駁專車。車船處長吳志偉表示，如試辦情況良好，緊接將續推較偏遠地區載客數少的部分班次也改由小黃公車幸福巴士來運行。

車船處透過資訊系統分析金門地區已採行多年只增加未減少之公車營運路線與人力班表，透過數據比對各條行車路線載客數、營運支出，同時也主動爭取交通部公路總局掌握有關小黃公車營運經費補貼計畫。為了讓小黃公車更接地氣，吳志偉率日前團隊密集拜會金門計程車職業工會、計程車行、計程車合作社、個人車行等實際營運計程車業務的單位，透過雙向意見的交流，希望這條新形態的運營模式，不僅能夠減少車船處人力、油料、零件耗材的支出，同時還能提升現有的服務水平嘉惠鄉親。

車船處也說明，「黃1」路小黃公車試營運案是由車船處公開招標，在3月31日與業者完成簽約流程，確認由「有限責任金門縣金廈計程車運輸合作社」將於下周一正式投入小黃公車「黃1」路試營運，營運期間同步搭配預約功能讓服務更加完善到位。

車船處指出，為便利鄉親由各地區轉乘至山外車站後，隨即搭乘小黃公車至金湖鎮衛生所或金門醫院看診，節省步行及上下公車不便，並附加洽公、購物機能，「黃1」路小黃公車出勤仍維持原服務路線班次，採區間繞行方式從山外車站發車，途經金湖鎮衛生所、向日葵中心、金門醫院等機構。周一至周五每日行駛16班次，服務時間為上午8時至下午4時20分止，平均每20至30分鐘即有一班車；周六行駛10班次，服務時間為上午8時至11時50分止。