金門軍經自由車之旅 親子參與踴躍挑戰30公里鐵馬行

金門體育會辦理「112年運動i臺灣2.0-軍經聚落歷史文化巡禮-軍經自由車之旅」今日上午8時30分起在金湖鎮中正公園廣場集合出發，展開全長約30公里的騎乘快樂行，不少家庭都全家總動員，在明媚陽光下，親子騎著自行車，悠遊金門各景點，探訪春天。

雖然金門這幾天因受鋒面影響，連下多日陣雨，但一早的大太陽，還是吸引不少熱情民眾全家大小結伴到場參與活動，包括金門縣政府參議陳祥麟及黃雅芬夫婦也特地報名參加；金門體育會理事長唐麗輝、秘書長辛雷達、金門縣立體育場長林蔚尚、金門縣政府教育處科長莊凱倫等人，也到場為參與的民眾加油打氣。

金門體育會表示，這項活動為多元化之系列活動，總計分為3項活動，第1項活動已於3月18日上午8時至12時舉辦雙塔健行活動，以健走方式，遊覽茅山塔及茅山塔周邊軍事營區，水頭洋樓群，金門城戰備道，碉堡群等；今日舉行第2項活動，由參與活動之民眾騎乘自由車，展開尋找金湖九宮格秘境之旅；接下來的第3項活動，預訂於5月13日舉行慈湖濕地生態之旅，以慶祝母親節，親子同行，走在慈湖濕地周邊，貼近自然生態，增進親子天倫之樂。