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屏東大鵬灣帆船生活節熱力登場 從日出玩到日落都不膩

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
2023大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，可從日出玩到日落，從海船遊艇樂到陸上廣場。 圖／鵬管處提供
2023大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，可從日出玩到日落，從海船遊艇樂到陸上廣場。 圖／鵬管處提供

2023大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家、帆船好手以賽事為活動揭開序幕，今年由10天延長至30天，帆船數量更多，遊艇體驗、全艦式展示、屏東觀光圈市集、音樂演出等活動外，還注入創意展演藝術，將號稱「東津巨蛋」的濱灣之心打造定時光影展演，直到月底不間斷，可從日出玩到日落，從海船遊艇樂到陸上廣場。

今天上午上百艘帆船與遊艇齊聚濱灣碼頭，交通部觀光局長張錫聰、航港局主任秘書饒智平、屏東縣政府交通旅遊處副處長倪國鈞、觀光產業聯盟代表一同為全國規模最大的帆船賽事鳴笛出發，並推廣大鵬灣特色活動、屏東觀光圈在地遊程及農、漁特產品，鵬管處並與旅宿業合作推出住宿加碼重型帆船體驗，讓旅客在屏東停留更久，在大鵬灣體驗更深。

觀光局長張錫聰說，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，除了型塑大鵬灣遊艇港目標，做為南台灣最亮眼海洋休閒度假園區，也與屏東縣政府合作行銷屏東觀光圈產業特色，讓大鵬灣的觀光效益擴大到全屏東縣，讓台灣觀光品牌做到「在地驕傲、世界知道」。

航港局主秘饒智平說，目前全台取得遊艇駕照已突破2萬5000人，較2014年的2049人成長超過十倍，可見國人愈來愈有意願參與遊艇活動，今年結合大鵬灣遊艇及觀光業者合作推廣，包含持有動力小船駕駛執照的國人體驗遊艇自駕、一般遊客安排遊艇導覽及搭乘體驗，更首度舉辦遊艇遊程短影音比賽，讓國人看見台灣優質的遊艇休閒活動，行銷遊艇及觀光產業。

「4月的大鵬灣，從早到晚都精彩熱鬧！」鵬管處長許主龍說，天天有帆船遨遊大鵬灣，親子家庭客有大型親子遊具免費玩，日落後，精彩燈光秀接力嗨，絕美燈飾點亮周邊的濱灣森林、光之岸、彩虹花園、女神之路；來大鵬灣帆船基地，上午體驗水域活動，看百帆出航壯闊場景或單車遊，午後聽音樂、逛市集，或到最夯景點的海上教堂打卡、啜飲咖啡。

2023大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家、帆船和風帆好手以賽事為活動揭開序幕，記者潘欣中／攝影
2023大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家、帆船和風帆好手以賽事為活動揭開序幕，記者潘欣中／攝影

2023大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家、帆船和風帆好手以賽事為活動揭開序幕，記者潘欣中／攝影
2023大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家、帆船和風帆好手以賽事為活動揭開序幕，記者潘欣中／攝影

2023大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，可從日出玩到日落，從海船遊艇樂到陸上廣場。 圖／鵬管處提供
2023大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，可從日出玩到日落，從海船遊艇樂到陸上廣場。 圖／鵬管處提供

2023大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，可從日出玩到日落，從海船遊艇樂到陸上廣場。記者潘欣中／攝影
2023大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，可從日出玩到日落，從海船遊艇樂到陸上廣場。記者潘欣中／攝影

遊艇 屏東縣政府 大鵬灣

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