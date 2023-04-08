高雄捐血中心獲贈油電車 捐血送蛋狂募1985袋近50萬cc

高雄捐血中心今天獲贈南台灣第一輛油電雙用捐血車，由財團法人崑庭建設社會福利慈善事業基金會捐贈，大幅提升捐血車對環境的友善度，並供應捐血人優質安心的採血環境。4月3日至7日舉行的「捐血助人送蛋10入」活動，1371人響應共捐出1985袋、49萬6250cc熱血，有助紓解血荒。

崑庭建設於93年起積極投身公益，102年成立「財團法人崑庭建設社會福利慈善事業基金會」，發揮企業善的影響力。崑庭建設總經理陳宜霖發起，結合基金會的公益關懷精神和資源，以及崑庭建設廠商、股東及員工服務社會的行動力量，共同打造出第二輛捐血車「棋琴建設號」，新捐血車加入募集血源的行列。第一輛崑庭建設號捐血車在這近4年期間穿梭於高雄地區，總共募集6萬0769人次、8萬8575袋血液。

今天贈車啟用典禮及捐血活動在楠梓區崑庭馥御接待中心舉行，同時舉辦捐血贈雞蛋禮盒及全聯禮卷好禮雙重送活動，期盼更多民眾能共襄盛舉，以熱血響應捐血，補足血庫救人一命。