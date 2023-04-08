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高雄捐血中心獲贈油電車 捐血送蛋狂募1985袋近50萬cc
高雄捐血中心今天獲贈南台灣第一輛油電雙用捐血車，由財團法人崑庭建設社會福利慈善事業基金會捐贈，大幅提升捐血車對環境的友善度，並供應捐血人優質安心的採血環境。4月3日至7日舉行的「捐血助人送蛋10入」活動，1371人響應共捐出1985袋、49萬6250cc熱血，有助紓解血荒。
崑庭建設於93年起積極投身公益，102年成立「財團法人崑庭建設社會福利慈善事業基金會」，發揮企業善的影響力。崑庭建設總經理陳宜霖發起，結合基金會的公益關懷精神和資源，以及崑庭建設廠商、股東及員工服務社會的行動力量，共同打造出第二輛捐血車「棋琴建設號」，新捐血車加入募集血源的行列。第一輛崑庭建設號捐血車在這近4年期間穿梭於高雄地區，總共募集6萬0769人次、8萬8575袋血液。
今天贈車啟用典禮及捐血活動在楠梓區崑庭馥御接待中心舉行，同時舉辦捐血贈雞蛋禮盒及全聯禮卷好禮雙重送活動，期盼更多民眾能共襄盛舉，以熱血響應捐血，補足血庫救人一命。
除了捐血活動與贈捐血車外，崑庭建設也發揮關懷弱勢的信念，協助更生人大樓及照護中心大樓修繕；並著重培植下一代，持續贊助培育高爾夫球青少年，鼓勵優秀選手，朝世界級比賽邁進；贊助金門古寧國小學生至台灣參與國立科學共藝博物館科教活動經費，讓愛心公益的意念能代代相傳。
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