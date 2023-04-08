快訊

被問2024大選是否可能跟朱立倫搭配？郭台銘揮揮手說這3個字

星宇頻被取消、改點「高端精品」形象破功？這原因造成

網美「拖床墊擠進陽台」挨批丟臉到國外 助理出面還原現場狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄捐血中心獲贈油電車 捐血送蛋狂募1985袋近50萬cc

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
財團法人崑庭建設社會福利慈善事業基金會捐贈油電雙用捐血車給高雄捐血中心。圖／高雄捐血中心提供
財團法人崑庭建設社會福利慈善事業基金會捐贈油電雙用捐血車給高雄捐血中心。圖／高雄捐血中心提供

高雄捐血中心今天獲贈南台灣第一輛油電雙用捐血車，由財團法人崑庭建設社會福利慈善事業基金會捐贈，大幅提升捐血車對環境的友善度，並供應捐血人優質安心的採血環境。4月3日至7日舉行的「捐血助人送蛋10入」活動，1371人響應共捐出1985袋、49萬6250cc熱血，有助紓解血荒。

崑庭建設於93年起積極投身公益，102年成立「財團法人崑庭建設社會福利慈善事業基金會」，發揮企業善的影響力。崑庭建設總經理陳宜霖發起，結合基金會的公益關懷精神和資源，以及崑庭建設廠商、股東及員工服務社會的行動力量，共同打造出第二輛捐血車「棋琴建設號」，新捐血車加入募集血源的行列。第一輛崑庭建設號捐血車在這近4年期間穿梭於高雄地區，總共募集6萬0769人次、8萬8575袋血液。

今天贈車啟用典禮及捐血活動在楠梓區崑庭馥御接待中心舉行，同時舉辦捐血贈雞蛋禮盒及全聯禮卷好禮雙重送活動，期盼更多民眾能共襄盛舉，以熱血響應捐血，補足血庫救人一命。

除了捐血活動與贈捐血車外，崑庭建設也發揮關懷弱勢的信念，協助更生人大樓及照護中心大樓修繕；並著重培植下一代，持續贊助培育高爾夫球青少年，鼓勵優秀選手，朝世界級比賽邁進；贊助金門古寧國小學生至台灣參與國立科學共藝博物館科教活動經費，讓愛心公益的意念能代代相傳。

財團法人崑庭建設社會福利慈善事業基金會捐贈油電雙用捐血車給高雄捐血中心。圖／高雄捐血中心提供
財團法人崑庭建設社會福利慈善事業基金會捐贈油電雙用捐血車給高雄捐血中心。圖／高雄捐血中心提供

捐血中心

延伸閱讀

菜賤傷農 北斗捐血活動送高麗菜救菜農

血荒危機3／捐血退貨貧血占第一 補血要多吃「這食物」

血荒危機1／警報！年輕人不捐血 2030年血液恐不夠用

民進黨竹市黨部兒童節巨城辦捐血活動 送米粉、蒟蒻

相關新聞

高雄捐血中心獲贈油電車 捐血送蛋狂募1985袋近50萬cc

高雄捐血中心今天獲贈南台灣第一輛油電雙用捐血車，由財團法人崑庭建設社會福利慈善事業基金會捐贈，大幅提升捐血車對環境的友善...

屏東海生館響應世界企鵝日 與企鵝夜宿滿是驚喜

美國南極研究站一群科學家呼籲全球民眾關注數量銳減的企鵝，將4月25日訂為世界企鵝日；飼育4種企鵝且持續復育的屏東海生館，...

白喬茵批陳其邁讓球員暴露危險場地5天 運發局喊冤

中職球員工會昨公布全台四座球場滿意度調查，逾半選手認為高雄澄清湖棒球場有嚴重安全疑慮，高市運發局晚間緊急公布停止租借。市...

左營南門圓環交通工程 民眾籲保留古蹟

高雄左營舊城南門為國定古蹟，但南門圓環附近多達6條道路交會，交通動線和號誌讓居民頭痛不已，高雄市政府預計投入1億餘元改為...

挺過風災、火災、氣爆 高雄28社工獲表揚

高雄市今年有28名社工獲表揚，楊素蓉與楊雯鳳都經歷八八風災及城中城大火，服務超過20年。仁武社福中心主任陳渟穎，前年協助...

林園廢棄物空地悶燒2天 「快咳死了」

高雄林園區中芸三路一處緊鄰加油站空地堆滿物品，5日起連續悶燒兩天，民眾抱怨「煙幕瀰漫、味道很濃，快咳死了」。議員邱于軒指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦