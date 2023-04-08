屏東海生館響應世界企鵝日 與企鵝夜宿滿是驚喜

美國南極研究站一群科學家呼籲全球民眾關注數量銳減的企鵝，將4月25日訂為世界企鵝日；飼育4種企鵝且持續復育的屏東海生館，繼限定2至6月的「我與企鵝的0.1毫米」飼育照護體驗行程外，為讓民眾關注企鵝生態和海洋保育議題，首度在22與25日推出世界企鵝日夜宿主題活動，與企鵝共眠外，還有企鵝生態解說、觀察企鵝蛋，手作企鵝羽毛瓶。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，美國設立於南極羅斯島上麥克默多研究站的科學家，長年觀察到阿德利企鵝每年都會選在4月25日大舉往北遷徙覓食，因此選定為世界企鵝日，藉此呼籲隨著全球暖化加遽等各種環境變化，讓企鵝棲地環境不斷遭到破壞，一起關注這群可愛但每年數量銳減的海洋生物，是提升人類對企鵝保育重要性的全球性活動。

他說，屏東海生館展示阿德利企鵝、頰帶企鵝、巴布亞企鵝、馬可羅尼企鵝4種企鵝，都是生長於南極環境中的企鵝，館方也持續復育下一代，數量達上百隻；雖然企鵝生活環境與台灣距離遙遠，但每個人的一舉一動都會牽引到企鵝的生存。今年首度選定22日（世界地球日）與25日（世界企鵝日），在夜宿海生館行程中加入限定的體驗內容，館方吉祥物也將驚喜現身。。

他說，每年8到12月為企鵝的繁殖季節，繁殖季節一過，企鵝就要褪下原有羽毛長新羽毛，稱為「換羽」，換下的羽毛，搖身一變成為夜宿限定活動中手作DIY企鵝羽毛瓶的原料，遊客可挑選喜愛的羽毛製作專屬的企鵝羽毛瓶，夜宿限定區域並展示難得一見的企鵝蛋與標本，解說與企鵝有關的生物小知識，藉此加深認識企鵝外，還要從自身開始行動，為守護海洋盡分心力。