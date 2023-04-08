白喬茵批陳其邁讓球員暴露危險場地5天 運發局喊冤

中職球員工會昨公布全台四座球場滿意度調查，逾半選手認為高雄澄清湖棒球場有嚴重安全疑慮，高市運發局晚間緊急公布停止租借。市議員白喬茵批評，棒球工會4月3日場勘就發現問題，市府無視工會示警及球員安全，難道是幫陳其邁把面子做足？運發局長侯尊堯說，市府只是場地管理單位，無權決定球賽是否舉辦，跟面子一點關係也沒有。

運發局昨晚發聲明說，今年1、2月台鋼密集使用澄清湖球場進行春訓、練習賽，3月又有球團及中職分別舉辦熱身賽，導致該球場因為使用過度場地受損。市府決定即日起停止澄清湖棒球場租借，並聘請專業團隊投入養護工作，預計5月底前完成，以迎接下一場的中職一軍比賽，確保球員比賽的安全。

市議員白喬茵批評，棒球工會4月3日場勘即發現場地不堪使用，直接向在場的聯盟球團跟運發局表達不建議比賽，但當時市府不知是礙於球團聯盟有門票壓力心存僥倖，跟著賭一把還是怎樣，竟然無視工會示警，4月4日統一兄弟、4月5日統一味全、4月7日富邦台鋼，皆讓球員繼續使用危險場地，這樣算起來不是賭一把，是賭三把，還好沒人出意外。

「陳其邁你是真心愛棒球嗎？」白喬茵質疑，並表示，澄清湖原本還有多場二軍比賽，二軍的命也是命啊，球團總不能抱持受傷一個再換一個的心態吧？市府既然身為場地租借者，該思考的就不只是幫市長把面子做足，更應讓高雄職棒打好打滿，注重選手的權益和安全。

針對白喬茵意見，運發局長侯尊堯回應，依據職棒運作模式，球團才能決定球賽要不要打，非市府單方面可決定，4月3日場勘當天，職棒聯盟、球團與工會都有人來看，聯盟說回去決定，還要聽工會意見，高市府是場地管理單位，只是配合角色，沒有任何決定權。