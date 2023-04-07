屏東三大日音樂節首日3萬人次 天后尬場青春回憶殺

春天最盛大！由屏東縣政府打造全台春季最大音樂品牌活動「屏東三大日音樂節」，4月7、8、9連3天在屏東縣體育館前熱鬧開唱，7日晚間現場滿滿青春回憶殺，由詹雯婷、徐懷鈺、郭靜、蕭閎仁等經典歌手連番上陣，帶來多首好歌，其中好久不見的歌手蕭閎仁，開場誠意滿滿，以樂團方式呈現，30分鐘熱力演唱，嗨炸屏東夜空。

遠從台北、彰化、馬來西亞等地齊聚屏東的李小姐一夥朋友興奮說，今天一起來的友人都是徐懷鈺後援會同好，知道屏東縣政府舉辦三大日音樂節，超強卡司裡面有從國中時期追星到現在的徐懷鈺，早從3月初就已規畫行程，今中午過後，不畏屏東熱情的陽光早早來到現場排隊，就是為了在最近距離一睹偶像風采。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，「屏東三大日音樂節」是縣府近年發展音樂品牌，「三大日」合起來是個「春」字，「大日」在台語裡有「好日子」的意思，顧名思義，在春天挑選好日子連唱3天，3天的音樂活動各有不同主題，讓不同世代都能找到共鳴，2018年起已連續舉辦6年，成為許多老少歌迷朝聖的音樂活動。

純愛教主郭靜一現身就用經典歌曲，帶領觀眾回到偶戲劇爆紅年代，心牆、陪著我的時候想著她、下一個天亮等金曲，都讓現場觀眾陷入回憶殺。

三大日音樂節首日就請到天后輪番尬場，徐懷鈺與4位舞者以「妙妙妙」炒熱屏東，不但重現平民天后盛況，徐懷鈺更是身材、顏值都完全沒變。徐懷鈺難得到屏東，稱讚屏東不只天氣熱，連台下粉絲都是全台最熱情，儘管下周就要辦個人演唱會，但仍一口答應到屏東演出，就是要讓屏東的粉絲搶先看。

「屏東三大日音樂節」8日演出陣容為蔡健雅、蕭秉治、法蘭、Karencici、法蘭；9日則有盧廣仲、陳芳語、宇宙人、理想混蛋。明後兩天有春天音樂市集，要讓民眾不只聽好歌，還能逛市集、品嘗美食、體驗手作小物，屏東縣政府還提供限量活動周邊小物供樂迷索取。

因應三大日音樂節活動人潮，8日、9日會在仁愛路上搭設400吋大螢幕進行轉播，4月7日晚上10點起至4月10日清晨4點，屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）封路，以利相關硬體搭設及拆卸，請民眾注意繞道行駛。