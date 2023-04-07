屏東汽車百貨大火延燒近14小時 封路逾20小時終解除

屏東縣屏東市大豐路今凌晨真一間「真便宜汽車百貨」起火，因廠內堆置不少保養油品、有機溶劑、輪胎等商品，火勢一發不可收拾，波及鄰近建大輪胎廠，火勢持續延燒14個多小時，消防員直到晚間6點左右撲滅火勢，幸無人員傷亡，晚間8點半左右最靠近火場路面出現油漬，市公所調派清潔隊清理，市長周佳琪也到場捲起袖子幫忙清潔，晚間10點清掃完畢，封閉近20個小時的大豐路終於恢復全線通車，詳細災損和起火原因有待火調人員調查。

屏東縣消防局今凌晨1點46分獲報後，派遣各式救災車輛27車、55名消防員趕赴現場，通報警察局、台電、自來水公司、欣屏瓦斯公司、環保局等到場協處，因現場為連棟式建物，火勢延燒6間鐵皮建築物，其中包含製作安全氣囊的工廠，現場不時傳出爆炸聲響，燃燒面積粗估約3千平方公尺，另因波及鄰近建大輪胎廠，消防員直到晚間6點左右才撲滅火勢，大火延燒近14個多小時，所幸無人員受困受傷，詳細災損和起火原因有待火調人員調查。