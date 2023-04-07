屏東汽車百貨大火延燒近14小時 封路逾20小時終解除

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導
屏東縣屏東市大豐路一間汽車百貨今凌晨大火，火勢撲滅後路上出現油汙，屏東市長周佳琪親赴現場協助清理。圖／讀者提供
屏東縣屏東市大豐路一間汽車百貨今凌晨大火，火勢撲滅後路上出現油汙，屏東市長周佳琪親赴現場協助清理。圖／讀者提供

屏東縣屏東市大豐路今凌晨真一間「真便宜汽車百貨」起火，因廠內堆置不少保養油品、有機溶劑、輪胎等商品，火勢一發不可收拾，波及鄰近建大輪胎廠，火勢持續延燒14個多小時，消防員直到晚間6點左右撲滅火勢，幸無人員傷亡，晚間8點半左右最靠近火場路面出現油漬，市公所調派清潔隊清理，市長周佳琪也到場捲起袖子幫忙清潔，晚間10點清掃完畢，封閉近20個小時的大豐路終於恢復全線通車，詳細災損和起火原因有待火調人員調查。

屏東縣消防局今凌晨1點46分獲報後，派遣各式救災車輛27車、55名消防員趕赴現場，通報警察局、台電、自來水公司、欣屏瓦斯公司、環保局等到場協處，因現場為連棟式建物，火勢延燒6間鐵皮建築物，其中包含製作安全氣囊的工廠，現場不時傳出爆炸聲響，燃燒面積粗估約3千平方公尺，另因波及鄰近建大輪胎廠，消防員直到晚間6點左右才撲滅火勢，大火延燒近14個多小時，所幸無人員受困受傷，詳細災損和起火原因有待火調人員調查。

案發後警方調派人力於現場協助疏導車流，封閉台3線北上車道，引導用路人行駛替代道路，待火勢獲得控制後，因晚間8點最靠近火場路面有油汙，屏東市公所調派清潔隊清理，市長周佳琪也到場捲起袖子幫忙清潔，在晚間10點清掃完畢，封閉近20個小時終於恢復全線通車。

屏東縣屏東市大豐路一間汽車百貨今凌晨大火，火勢撲滅後路上出現油汙，屏東市公所調派清潔隊清理，於晚間10點恢復全線通車。圖／讀者提供
屏東縣屏東市大豐路一間汽車百貨今凌晨大火，火勢撲滅後路上出現油汙，屏東市公所調派清潔隊清理，於晚間10點恢復全線通車。圖／讀者提供
屏東縣屏東市大豐路一間汽車百貨今凌晨大火，火勢撲滅後路上出現油汙，屏東市公所調派清潔隊清理，於晚間10點恢復全線通車。圖／讀者提供
屏東縣屏東市大豐路一間汽車百貨今凌晨大火，火勢撲滅後路上出現油汙，屏東市公所調派清潔隊清理，於晚間10點恢復全線通車。圖／讀者提供

屏東縣 消防員 災損

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