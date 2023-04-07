霧台3年獵殺4隻台灣黑熊 屏東縣府：加強盜獵稽查

屏東地檢署歷時4個月追查，霧台鄉大武部落顏姓男子等7人在3年內獵殺4隻台灣黑熊，檢方今依違反野生動物保護法起訴。屏東縣府農業處表示，強力譴責涉案嫌犯，未來縣府除持續辦理野生動物保育及原民狩獵申請觀念宣導，也會加強山區盜獵稽查工作，杜絕違法。

林務局屏東林管處指出，霧台鄉發生三年獵捕4隻台灣黑熊確實不尋常，要嚴厲譴責。面對大武部落，這是起始點，未來希望能在大武部落推動，狩獵自主管理組織，從巡守開始，逐步建立自主管理量能，一起共同面對。

屏東縣府農業處表示，對瀕臨絕種保育類野生動物遭非法獵殺深感痛心，原住民族若基於傳統文化及祭儀需要獵捕野生動物，雖可事先向主管機關提出申請，但若是受到高度關注的保育類物種如黑熊、熊鷹或穿山甲等，是絕對不能獵捕的。

農業處指出，依據野生動物保育法規定，獵捕宰殺保育類野生動物，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金，再次呼籲民眾勿以身試法，若發現有非法獵捕保育類野生動物情事，也可以向縣府舉報，一起為物種保育盡一份心力。