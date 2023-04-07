獨╱受陳啟昱牽連？周邊2豪宅傳為綠營政要所有也被罰了
在2010年陳菊任高雄市長時被延攬為副手的陳啟昱，昨天遭民眾黨立委陳琬惠踢爆，位於高雄市旗山區一農牧用地上以高檔貨櫃屋違法搭建，陳昨晚宣布退出民進黨，然而，地方人士爆料，陳啟昱的農舍旁有兩戶違法農舍也同為綠營政要所有，且政要出入頻繁，對此，農業局不予證實，僅表示3件農地違建今各裁罰10萬元。
聯合報記者直擊陳啟昱旗山區農地現址，貨櫃屋豪宅就坐落在鄉間小道緊鄰楠梓仙溪，宅院一旁種植大面積香蕉樹，斜前方中華電信廠房停滿工程維修車輛，今天陳啟昱豪宅仍大門深鎖，但從門前高處可見大面積宅院內有池塘造景，從側面觀察內部鋪設庭園草皮，疑似為高檔招待所。
農業局副局長王正一指出，針對陳啟昱所有的旗山旗甲段662等2筆地號農牧用地現地勘察，現況農地上沒有農舍，但存在貨櫃屋鐵皮建物、雨遮、庭園造景、大門、圍牆、鋪設硬鋪面等非農業使用。農業局今天函報權管單位，並依照區域計畫法以及裁罰基準完成裁罰書開立，罰款10萬元。對此，陳啟昱允諾將在3周內完成違規部分拆除，並恢復農業使用。
農業局昨天派員勘察時，意外發現另有兩戶為農地違規，並於今天依違反農業發展條例與區域計畫法，一併予以裁罰各10萬元，並通知農地所有人限期改善，若屆期未完成改善將強制拆除。
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