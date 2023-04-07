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促成城中城罹難情侶合葬 陳渟穎獲社工界奧斯卡獎肯定

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市今年有28位社工獲衛服部及南高屏地區專業人員表揚，左起楊素蓉、楊雯鳳、陳渟穎，三人皆在專業領域受肯定。記者徐白櫻／攝影
高雄市今年有28位社工獲衛服部及南高屏地區專業人員表揚，左起楊素蓉、楊雯鳳、陳渟穎，三人皆在專業領域受肯定。記者徐白櫻／攝影

今年高雄市有28位社工獲表揚，楊素蓉與楊雯鳳皆經歷八八風災及城中城大火，服務超過20年。陳渟穎協助城中城大火家屬善後，促成一對罹難的同居情侶合葬，心理覺得踏實且安慰，另因警覺心高，即時挽救一位企圖尋短的個案生命。市長陳其邁今天參與社工日慶祝，替全體社工打氣。

每年4月2日是社工日，市長陳其邁今天邀衛福部及南高屏地區社會工作專業人員受表揚者茶敘，當場獻唱「美夢成真」及「紅豆」兩首歌。陳其邁表示，高雄市入圍及獲獎人數居冠，去年社福力評比全國第一，感謝所有社工在社會各個角落堅守崗位及辛勞付出。

「感謝過往歷練，才能建立今日制度」鹽埕社福中心主任楊雯鳳及前鎮社福中心主任楊素蓉異口同聲分享心情，兩人皆服務超過20年，獲得衛福部資深敬業獎。兩人說，她們經歷過2009年八八風災、2014年高雄氣爆及2021年城中城大火，這些事件都是社工生涯的重大考驗，內心有許多感慨。

仁武社福中心主任陳渟穎服務僅6年，獲得社工界奧斯卡之稱的南高屏社會服務獎。陳渟穎回憶，城中城事故後，她在殯儀館陪伴情緒崩潰的家屬，有兩名罹難者是同居人關係，所幸在她及各單位人員鍥而不捨協調下，成功讓兩死者一起樹葬，死後依然相依偎。

此外，陳渟穎警覺心高，有次通話中發現一位老伯情緒不穩，不斷複述「家中有煙」，立即通報當地里長陪同家訪，後來及時挽救個案生命，這些事件讓她感受社工能幫助別人，樂在其中。

社工 高雄城中城

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