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陳福海與金門長照夥伴座談 期許用心看待每位照顧者

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門邁入高齡化社會，金門縣長陳福海昨與居家式長照機構及衛生局長期照顧科同仁座談會，藉此了解長照夥伴在服務過程裡面所遭遇的困難。圖／讀者提供
金門邁入高齡化社會，金門縣長陳福海昨與居家式長照機構及衛生局長期照顧科同仁座談會，藉此了解長照夥伴在服務過程裡面所遭遇的困難。圖／讀者提供

金門縣65歲以上老年人口計有2萬2千多人，佔總人口15.8%，高齡化社會現象已然來臨，金門縣長陳福海昨與居家式長照機構及衛生局長期照顧科同仁座談會，藉此了解長照夥伴在服務過程裡面所遭遇的困難，陳福海說，希望共同面對找方法解決，也希望長照夥伴能共同用心看待每個被照顧者，讓鄉親知道金門是很溫暖的島嶼。

為了更落實「幼有所長、壯有所用、老有所終、鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」的政見，陳福海在上任後走訪大同之家、松柏園、福田家園及各日照服務中心，他本人更常說，每月最少會去這些機構走兩趟，希望實際瞭解老人家的需求與狀況。

陳福海昨率縣府社會處及衛生局團隊到場與長照夥伴面對面，傾聽各方建言，陳福海說，希望藉此座談會了解長照夥伴在服務過程裡面所遭遇的困難，共同面對找方法解決。

陳福海表示，中央相當重視長期照顧這個區塊，縣府也積極爭取中央經費2億2,522萬餘元，團隊一直都在努力希望提供更優質的服務，若有相關困難，地方政府可解決，縣府團隊會積極面對；若屬中央權責，縣府將與中央爭取，積極協調，來解決各方的問題，也期許長照夥伴能給鄉親更好的照顧。

衛生局表示，當日除長期照顧科同仁外，也邀請金門縣4家居家長照機構參與，與會人員也針對長照服務之補助、機構與國小結合的老幼共學、單位營運問題、專業人力培訓及留任、照服員單一證照考場之設置、長照交通接送車汰換及醫療提升等建議，現場由縣府團隊回復，亦將可行建言列為未來政策推行方向，過程順利。

衛生局表示，凡家中有65歲以上(原住民為55歲以上)、領有身心障礙證明及50歲以上失智症者有服務需求者均可於星期一至星期五早上8:00-12:00，下午13:30-17:30撥打1966長照專線諮詢及申請。

長照 衛生局 陳福海

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