影／賴清德助拍賣屏東「第一鮪」 創下每公斤1萬200元新高價

2023年屏東第一尾黑鮪魚拍賣會今天下午登場，為今年屏東黑鮪魚文化觀光季揭開序幕，在副總統賴清德和屏東縣長周春米雙拍賣官一前一後鼓吹下，經過熱烈競標，由昇恆昌公司總經理江建廷以高出去年100元的每公斤1萬200元得標，創下拍賣會22年來的新高價，拍賣總價189萬7200元，江並當場宣布加碼捐出海難救難公益基金60萬元。

今年第一鮪由琉球籍漁船「新發財1號」3月31日下午在恆春西南方海域釣獲，隔天返回東港漁港後驗魚確認，是未滿20噸的小噸位CT2漁船，以小搏大相當不易；61歲船長洪明全有40多年捕魚資歷，他帶著2名印漁工出海作業，第3天就幸運釣獲，今天下午2時駛入拍賣會場旁碼頭卸魚，現場歡聲雷動，氣氛沸騰，經過量測身長202公分，重186.8公斤，與過往第一鮪重量相比偏低。

農女會副主委陳添壽說，台灣的黑鮪捕撈管理政策及透明度受到國際肯定，在國際保育資源評估良好，今年特別增加台灣黑鮪額度250公噸至1963噸，去年約1500公噸；黑鮪是上天賜給的禮物，感謝漁民配合政府政策，環境變化大，未來挑戰也大；政府投入漁業經費這幾年都超過100億，過去是50億，今年特別預算漁業預算佔約43億，期許共同配合資源護利用，珍惜漁業資源。

副總統賴清德今天由有8次拍賣資歷的前縣長潘孟安陪同，和周春米擔任雙拍賣官；他說，過去吃過黑鮪，但這是第一次看到整尾黑鮪魚在面前，經驗很難得，向船長恭喜捕獲全國第一鮪，丈量的魚身長「202大勝利」很吉兆，重量186象徵一路發；政府對於黑鮪魚管控嚴格，每尾都有身分證和標章，請國人安心消費，以消費幫助漁民生計，也振興地方經濟。