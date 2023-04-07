屏縣府出品專輯「聲之初Nasi」 獲全球音樂獎肯定
2023 Global Music Awards全球音樂獎近日揭曉得獎名單，屏東縣政府出品的「聲之初Nasi」專輯獲作曲、專輯、專輯設計等3項銀獎肯定，再次讓台灣原住民音樂登上國際舞台。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「聲之初Nasi」專輯從全球作品中脫穎而出，獲得3項銀獎肯定，讓台灣原住民族音樂發光發熱。金曲獎原住民歌手桑布伊也曾於2017年以「椏幹」專輯獲得全球音樂獎金獎殊榮。
縣府表示，專輯「聲之初Nasi」，以聲音的「聲」與同音字生命的「生」為專輯概念，Nasi亦為排灣族語「生命」之意，用母語歌唱，反璞歸真，回到初始。專輯收錄6首曲目，製作團隊挑選2021年參與「斜坡上的藝術節」樂團大賽優秀作品，由製作人紀衍佑帶領噪癒樂團、摩登原人、洪比利、粉紅泡泡等4組樂團成員製作而成。
屏東縣長周春米表示，透過縣府品牌活動「斜坡上的藝術節」進行的樂團大賽，主要扶植原民音樂創作人才，推廣族語創作音樂，鼓勵族人將族語融入生活。將持續支持族語專輯出版，以多元形式推動族語復振、保存及推廣，讓族群生命文化永續傳承，讓世界看見台灣原住民，看見屏東。
縣府提及，「聲之初Nasi」專輯已於KKBOX、Apple Music、Spotify等多個線上音樂串流平台供線上播放，邀請民眾一起收聽支持台灣屏東原民音樂。
全球音樂獎（Global Music Awards）是國際音樂大獎，獎項設立宗旨為發掘與推廣更多元與獨特的聲音，每年吸引世界各地音樂人角逐榮譽，在全球極具指標性意義。
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