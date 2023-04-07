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左營南門圓環多達六路口交會 擬改成「大十字」路型

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
現在的南門圓環多達六個路口交會，當地居民說，走這裡太麻煩，寧可繞道附近的翠華路。記者徐白櫻／攝影
現在的南門圓環多達六個路口交會，當地居民說，走這裡太麻煩，寧可繞道附近的翠華路。記者徐白櫻／攝影

高雄左營舊城的南門、北門、東門同列國定古蹟，南門圓環附近有果貿社區及海青工商，多達六條道路匯集在一起，交通動線和號誌讓居民頭痛不已，外地人也不喜歡開往圓環。高市新工處今早在左營公所舉辦公聽會，預計投入1億7300萬經費改為「大十字」路口，居民盼改善後保持南門古蹟特色，不能失去原有風貌。

高雄中華、五福路圓環去年開放機車通行，獲得不少機車族肯定。位在左營舊城的南門圓環則是面臨多路口匯集困擾，共有左營大路、啟文路、中華一路、城峰路、鼓山三路及果峰街等六條道路匯集，車行路線和交通號誌複雜。居民雙手一攤無奈說，住在附近30年，平常不喜歡走這裡，因為實在太麻煩。

議員李雅慧指出，南門圓環外有大圓環，內有小圓環，交通動線複雜，常發生交通事故，近年附近新大樓陸續落成，要求安全道路的聲音越來越多，2年來接獲不少民眾及里長陳情，盼能改善交通安全。

高雄市府透過見城計畫向文化部提報經費，預計投入1億7300萬元改為大十字路口，用地涉及土地徵收，今早新工處在左營公所舉辦公聽會。規劃公司簡報指出，台17線穿越左營、楠梓，舊社區路段彎繞狹窄，南門圓環是交通瓶頸處，道路改善工程不會危及古蹟，考量工程緊鄰學區及歷史建物，工程範圍多數使用原軍管或公有土地，路寬將配合未來濱海聯外道路30公尺寬，另有必要進行土地徵收。

國家文化資產網公告，鳳山縣舊城（今左營舊城）範圍包括東門、南門、北門、城牆、護城濠及北門外的鎮福社、拱辰井等。城門、城牆和護城濠是道光5年（1825）動工改建的成果遺留，大正10年（1921）開闢高楠公路（今左營大路）曾局部拆毀南門和西門城牆。南門曾在1969年整修，城門樓柱位佈局十二柱法，乃由角隅四柱簡化而來。其外觀形式，屋頂為歇山式，左右側坡出檐短，脊用三川脊，由線和緩，予人平實感覺。

高市府爭取經費，準備將南門（右上角）附近的圓環路口簡化成「大十字路口」。記者徐白櫻／翻攝
高市府爭取經費，準備將南門（右上角）附近的圓環路口簡化成「大十字路口」。記者徐白櫻／翻攝
南門的屋頂是歇山式，圓環附近有果貿社區及學校，附近也增加好幾棟大樓，人口有增無減。記者徐白櫻／攝影
南門的屋頂是歇山式，圓環附近有果貿社區及學校，附近也增加好幾棟大樓，人口有增無減。記者徐白櫻／攝影

國定古蹟 北門 土地徵收

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