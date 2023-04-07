左營南門圓環多達六路口交會 擬改成「大十字」路型

高雄左營舊城的南門、北門、東門同列國定古蹟，南門圓環附近有果貿社區及海青工商，多達六條道路匯集在一起，交通動線和號誌讓居民頭痛不已，外地人也不喜歡開往圓環。高市新工處今早在左營公所舉辦公聽會，預計投入1億7300萬經費改為「大十字」路口，居民盼改善後保持南門古蹟特色，不能失去原有風貌。

高雄中華、五福路圓環去年開放機車通行，獲得不少機車族肯定。位在左營舊城的南門圓環則是面臨多路口匯集困擾，共有左營大路、啟文路、中華一路、城峰路、鼓山三路及果峰街等六條道路匯集，車行路線和交通號誌複雜。居民雙手一攤無奈說，住在附近30年，平常不喜歡走這裡，因為實在太麻煩。

議員李雅慧指出，南門圓環外有大圓環，內有小圓環，交通動線複雜，常發生交通事故，近年附近新大樓陸續落成，要求安全道路的聲音越來越多，2年來接獲不少民眾及里長陳情，盼能改善交通安全。

高雄市府透過見城計畫向文化部提報經費，預計投入1億7300萬元改為大十字路口，用地涉及土地徵收，今早新工處在左營公所舉辦公聽會。規劃公司簡報指出，台17線穿越左營、楠梓，舊社區路段彎繞狹窄，南門圓環是交通瓶頸處，道路改善工程不會危及古蹟，考量工程緊鄰學區及歷史建物，工程範圍多數使用原軍管或公有土地，路寬將配合未來濱海聯外道路30公尺寬，另有必要進行土地徵收。