影／屏東「第一鮪」拍賣每斤10200元新天價 得標者加碼捐款60萬

屏東縣東港今天舉辦今年「第一鮪」拍賣會，在副總統賴清德、縣長周春米等人的見證下，今年屏東第一鮪從漁船冰庫緩緩升起，重達186.8公斤，身長202公分，最後以每公斤10200元成交，得標者還宣布捐出60萬元，作為漁民基金。

今年第一鮪由琉球籍漁船「新發財1號」在3月31日下午捕獲，現年61歲的船長洪明全說這次是他50年跑船人生的第一鮪，意義非凡。他表示，出航第二天就意外捕獲黑鮪，讓他既緊張又興奮，連同船上2個漁工費了許多力氣才把黑鮪魚弄上船。