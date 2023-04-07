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影／屏東「第一鮪」拍賣每斤10200元新天價 得標者加碼捐款60萬
屏東縣東港今天舉辦今年「第一鮪」拍賣會，在副總統賴清德、縣長周春米等人的見證下，今年屏東第一鮪從漁船冰庫緩緩升起，重達186.8公斤，身長202公分，最後以每公斤10200元成交，得標者還宣布捐出60萬元，作為漁民基金。
今年第一鮪由琉球籍漁船「新發財1號」在3月31日下午捕獲，現年61歲的船長洪明全說這次是他50年跑船人生的第一鮪，意義非凡。他表示，出航第二天就意外捕獲黑鮪，讓他既緊張又興奮，連同船上2個漁工費了許多力氣才把黑鮪魚弄上船。
屏東縣長周春米與副總統賴清德親自掛上天下第一鮪的牌子，第一鮪緩緩吊上岸，萬眾矚目之下公開秤重，長202公分，重186.8公斤。確定超過規定的一百公斤，符合第一鮪的資格，隨即進行拍賣。周春米與賴清德一搭一唱讓價格不斷攀升，一下就來到去年的拍賣價每公斤一萬元。最後以每公斤1萬零200元得標，創下新紀錄。
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