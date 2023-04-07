高雄「鳳山光圳」燈節高人氣想年年辦 黃捷辦公聽會
高雄鳳山今年2月間在曹公圳舉辦「2023鳳山光圳」，燈節結合百年古城的水岸燈光景致獲得極大回響。高雄市議員黃捷今邀集局處代表及在地文史社區團體，討論將光節擴大為常態性藝術節的可行性，展現鳳山身為百年古城的深厚文化底蘊。
黃捷表示，「2023鳳山光圳」是由高雄市觀光局、鳳山中華商圈、米農聚落等協力促成，透過燈節與在地文化結合的形式，曹公圳之美讓市民驚艷不已。這場公聽會希望市府跨局處、在地社區及文史團體等集思廣益，除了爭取預算外，也要從光節出發，結合其他古蹟與在地景點，成為鳳山常態性的藝術節活動。
高雄市觀光局專委陳傑軒表示，因應疫後旅遊朝深度及自由行發展趨勢，觀光局曾在鳳山舉辦乘風而起的單車及步行活動，也辦過經典小鎮走讀，串連起在地美食及古蹟；建議未來燈節活動可結合經發局進行第二公有市場改造、青年局青創資源挹注，並由區公所向國發會提案，申請地方創生補助，讓鳳山文化紋理更為突出。
文化局文資中心主任曾宏民說，今年曹公圳燈節的亮麗成果，創下高人氣聲量，文化局也正針對鄰近的平成砲台進行硬體修繕，希望後續辦理燈節時，可藉由光圳的成功經驗，發展文資場域亮點，展現鳳山在地深厚文化內涵。
鳳山創生基地經理張翠芸表示，曹公圳有其獨特水岸文化特色，可透過常態性活動維持熱度，期待未來透過周邊環境的美化，讓光圳動線延伸到鳳山車站，成為鳳山在地一大亮點。
鳳山社區大學校長李橙安也說，每年過年期間的高雄燈會，將衛武營、蓮池潭場域封起來，就有一群人聚集買東西、吃東西，鳳山人過年卻沒有地方去；曹公圳從中華街商圈、中山路夜市延伸，可望透過在地商圈及團體營造發展成為地方節慶盛事，更需要跨局處一起合作。
李橙安說，鳳山在地有鳳儀書院、有城隍廟、曹公廟，也有很多學校及在地表演團體，只要把廟打亮，用民間參與家鄉節慶、展現地方文化的心情，就能為地方及商圈帶來改變。
鳳山中華街商圈協會理事長陳潔如表示，今年鳳山光圳舉辦期間，店家業績成長約3到5成，商家期待這不只是一次性的燈節，未來也能持續擴大舉辦，以曹公圳的水岸景觀意象結合地方文史及觀光導覽，形塑出鳳山最具代表性的特色文化。
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