高市立體綠化屋頂花園補助 受理申請至5月底

高雄市工務局推動建築物綠屋頂補助計畫，自105年至111年共補助74案，總計年減碳排放量達76.49公噸。今年度補助計畫近日已開始受理申請，公私有建築均可申請，最高補助80萬元。

高雄市工務局建築管理處今天新聞稿表示，今年度補助計畫已於3月3日開始，對象為都市計畫內領有使用執照的「透天建築物」、「公寓大廈建築物」及「其他建築物」等3種型態，申請期限至5月31日止。

申請項目有一般建築、公有建築物和公有建築物立體綠化及綠屋頂管理維護及修繕。具公寓大廈認證標章或曾參加高雄市優良公寓大廈評選活動整合，最高可補助至新台幣80萬元。公有建築物申請補助案則最高可達60萬元。

工務局統計，市府推動建築物綠屋頂補助計畫，自105年至111年共補助74案，已新增3824.61平方公尺的綠化面積，總計年減碳排放量達76.49公噸。

工務局指出，近年高雄市推動立體綠化，無論公私有建築物，已有許多原本空曠閒置且日曬蓄溫的屋頂，被改造成兼具舒適休憩且降溫的綠藝屋頂。

有關今年補助申請內容，可至工務局建築管理處網站（https://build.kcg.gov.tw/）公告事項查詢或向承辦人員許先生洽詢（電話:07-3368333轉3250）。