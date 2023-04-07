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林園中芸三路空地廢木柴悶燒臭死人 高市環保下手重罰

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄林園區中芸三路空地，未經主管機關許可，租人堆置廢木柴引發火警，環保局人員前稽查。記者王昭月／翻攝
高雄林園區中芸三路空地，未經主管機關許可，租人堆置廢木柴引發火警，環保局人員前稽查。記者王昭月／翻攝

高雄市林園區中芸三路處空地遭人非法棄置廢木材失火，連續悶燒近二天，惡臭讓居民無法忍受，環保局今依違反空氣汙染防制法對3名土地承租人及3家清除公司共重罰1530萬元，並依公共危險罪嫌移送法辦，且限期30天內清除廢棄物

中芸三路268巷附近空地堆置的廢木柴前天悶燒，至昨午才處理完畢殘火，悶燒過程產生粒狀物及異味汙染，不少居民紛向民代告狀，議員邱于軒批現地還棄置廢木柴多年，市府處理消極。

環保局指曾於2021年4月21日前往現地稽查，發現龔姓民眾承租土地後，又借給其他2名男子堆置廢木材；另查獲3家清除公司非法清運廢木材，違反廢棄物清理法第46條規定，環保局已於當年6月2日移送法辦，全案由高雄地檢署偵辦中。

環保局今早依違反空氣汙染防制法第32條規定從重裁罰，針對龔姓民眾等3人各重罰10萬元，3家清除公司各重罰500萬元，總計開罰1530萬元，另因火災涉嫌公共危險罪，將依刑法第175條規定移送法辦。

環保局表示，相關行為人及受託清除處理業者限期30日內清理，若屆期不清除處理將移送強制執行，清除前也將派員定期巡視，避免復燃。

環保局長張瑞琿表示，部份不肖業者為牟利，常將廢棄物非法棄置於農地或租賃的廠房，影響環境品質；提醒土地使用人、管理人或所有人應謹慎出租土地、廠房，如未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物，將觸犯廢棄物清理法第46條規定，最重可處5年有期徒刑，得併科1500萬元罰金，還須負擔清除處理責任。

高雄林園區中芸三路空地，未經主管機關許可，租人堆置廢木柴引發火警，現場連燒兩天才於左午清除殘火完畢。記者王昭月／翻攝
高雄林園區中芸三路空地，未經主管機關許可，租人堆置廢木柴引發火警，現場連燒兩天才於左午清除殘火完畢。記者王昭月／翻攝

廢棄物 空氣汙染 環保局長

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