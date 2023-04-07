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影／這次沒破音...陳其邁挑戰心魔 相隔4年再唱「紅豆」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市社會局安排有趣的合影活動，透過抽籤決定上台社工，眾人一起做出臉頰愛心姿勢拍照。記者徐白櫻／攝影
高市社會局安排有趣的合影活動，透過抽籤決定上台社工，眾人一起做出臉頰愛心姿勢拍照。記者徐白櫻／攝影

高雄市多位社工獲得衛福部與南高屏地區表揚，市長陳其邁今天參加社工日交流茶會，不僅與現場社工大玩「愛心」、「超人」等可愛拍照動作，更主動要求唱曾讓他留下創傷壓力後症候群的「紅豆」這首歌，另向捷運站長林忠明下戰帖，明年五月天演唱會散場時要去捷運站唱歌，唱完歌後安可聲不斷，場面歡樂。

4月2日是台灣社工日，高市社會局今天在蓮池潭畔的「泮咖啡」舉辦社工交流茶會，邀請今年度榮獲衛福部及南高屏地區社工表揚人員參加茶敘，市長陳其邁、議員李雅慧及湯詠瑜也到場感謝社工辛勞付出。

陳其邁表示，他承諾每年都要來參加社工日活動，今年高雄社工有28件個人、團體得獎，在政府、機構人力不足的地方，都要拜託社工幫忙，另在社會局所舉辦的定點臨托已擴展至12處，受到市民好評，所以今天特別來感謝大家，盼大家在整個社工體系，建構社會安全網的過程裡面，能夠跟政府部門、民間機構共同努力。

陳其邁2018年第一次參選高雄市長失利，選後在駁二咖啡會獻唱藝人王菲的「紅豆」，因數度忘詞與走音，這首歌成為陳其邁的成名曲，也是日後再唱歌的心理障礙。

茶敘活動安排陳其邁與社工合唱「美夢成真」，一曲唱完，陳其邁竟主動要求繼續唱「紅豆」，輕柔的旋律帶給不少療育感，唱歌過程沒有破音也沒有忘詞，唱完後安可聲不斷。

陳其邁說，他上次唱完這首歌之後產生PTSD（創傷後壓力症候群），已經4年沒唱，感謝大家讓他有機會突破心理障礙。

高雄市慶祝社工日，受表揚社工齊聚蓮池潭畔茶敘交流。記者徐白櫻／攝影
高雄市慶祝社工日，受表揚社工齊聚蓮池潭畔茶敘交流。記者徐白櫻／攝影
高市社會局安排有趣的合影活動，市長陳其邁（右）與現場社工（左）勾手翹腳。記者徐白櫻／攝影
高市社會局安排有趣的合影活動，市長陳其邁（右）與現場社工（左）勾手翹腳。記者徐白櫻／攝影

陳其邁

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