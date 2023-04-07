3年疫情致解說志工悄悄流失 墾管召募新血強化服務能量
墾丁國家公園依山傍海、生態資源豐富，一直是國內旅遊度假熱門地，解說員和解說志工更是讓遊客貼近自然生態的靈魂人物，但長達3年的疫情限制，墾管處暫停召募，志工也悄悄流失；疫情解禁後墾丁迎來大批遊客，解說志工人手相對不足，為強化遊客服務能量，墾管處今年恢復招募補充新血，即日起至4月30日接受報名，名額30名。
墾丁國家公園以生態保育為主旨 依山傍海、風光明媚，不僅是國人旅遊度假勝地，也是外國旅遊體驗台灣人情味的必遊地之一；墾管處統計去年遊客人次201萬，較2014年最高峰837萬人次腰斬再腰斬，近3年下滑主要是疫情，讓遊客貼近自然生態靈魂人物的墾管處解說志工，墾管處因疫暫停召募3年，也流失至103人。
墾管處解說志工除為遊客環境教育解說導覽，還有墾丁國家公園遊客中心的值班，疫情解禁後墾丁迎來大批遊客，志工人手相對不足；墾管處因為疫情停招3年的志工培訓，今年將招募30人，不論學生或社會人士，只要年滿18歲以上即可報名，意者可上官網查詢相關訊息及下載報名表。
墾管處解說志工成員來自全國各地，以距墾丁較近的高屏地區居多，需通過培訓課程取得志工資格，不少人是愛上墾丁好山好水的退休族，進而投入「無所求」、「快樂付出」的志工行列，但長達3年的疫情限制，致部分志工流失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言