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3年疫情致解說志工悄悄流失 墾管召募新血強化服務能量

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處因疫停辦3年的環境教育解說志工召募今年恢復，即日起至4月30日接受報名，強化遊客服務能量。圖／墾管處提供
墾管處因疫停辦3年的環境教育解說志工召募今年恢復，即日起至4月30日接受報名，強化遊客服務能量。圖／墾管處提供

墾丁國家公園依山傍海、生態資源豐富，一直是國內旅遊度假熱門地，解說員和解說志工更是讓遊客貼近自然生態的靈魂人物，但長達3年的疫情限制，墾管處暫停召募，志工也悄悄流失；疫情解禁後墾丁迎來大批遊客，解說志工人手相對不足，為強化遊客服務能量，墾管處今年恢復招募補充新血，即日起至4月30日接受報名，名額30名。

墾丁國家公園以生態保育為主旨　依山傍海、風光明媚，不僅是國人旅遊度假勝地，也是外國旅遊體驗台灣人情味的必遊地之一；墾管處統計去年遊客人次201萬，較2014年最高峰837萬人次腰斬再腰斬，近3年下滑主要是疫情，讓遊客貼近自然生態靈魂人物的墾管處解說志工，墾管處因疫暫停召募3年，也流失至103人。

墾管處解說志工除為遊客環境教育解說導覽，還有墾丁國家公園遊客中心的值班，疫情解禁後墾丁迎來大批遊客，志工人手相對不足；墾管處因為疫情停招3年的志工培訓，今年將招募30人，不論學生或社會人士，只要年滿18歲以上即可報名，意者可上官網查詢相關訊息及下載報名表。

墾管處解說志工成員來自全國各地，以距墾丁較近的高屏地區居多，需通過培訓課程取得志工資格，不少人是愛上墾丁好山好水的退休族，進而投入「無所求」、「快樂付出」的志工行列，但長達3年的疫情限制，致部分志工流失。

墾管處 墾丁 疫情

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